Las sorpresas de Voulgaris en los últimos días de mercado

Dentro de una semana, el mercado de fichajes veraniego será historia. El próximo lunes 1 de septiembre, a las 23.59 horas, es cuando concluye esta nueva ventana de incorporaciones y el CD Castellón va a apurar hasta última hora para cerrar su plantilla. Como la mayoría del resto de clubs de Primera y Segunda, esperar a cerrar incorporaciones a última hora es bastante habitual porque es entonces cuando tanto a equipos como a los propios jugadores les entran las prisas y rebajan sus pretensiones.

En este sentido, y echando un vistazo a los anteriores mercados de fichajes en los que Bob Voulgaris estaba al frente del club, llegaron futbolistas en los últimos días en los que el periodo estaba abierto y que acabaron siendo relevantes en el plantel orellut.

En la campaña 2022/23, con un recién llegado Voulgaris, fueron tres las operaciones que se cerraron cuando el mercado llegaba a su fin. Fue el fichaje de Raúl Sánchez (26 de agosto), y las cesiones hasta final de curso de Fabricio Santos (29 de agosto) y Giorgi Kochorashvili (30 de agosto). Kocho fue uno de los grandes protagonistas, con participación en 40 partidos (2.486 minutos); Fabricio, por su parte, disputó 38 encuentros (2.137 minutos); mientras que Raúl Sánchez superó a sus compañeros con 2.688 minutos en 38 choques.

Más nombres propios

Justo un verano después, de cara a la 2023/24, el custodio del Castellón sorprendió con la llegada sobre la bocina de Jozhua Vertrouwd, Daijiro Chirino, Mamadou Traoré y Julio Gracia. Los dos primeros fueron traspasados por el Utrecht y el PEC Zwolle, respectivamente, mientras que Mamadou Traoré llegó en calidad de cedido por parte del Royale Union Saint-Gilloise y por Julio Gracia se pagó traspaso al Murcia. De ellos, Chirino fue el más regular con 2.908 minutos en 39 partidos; Jozhua completó 1.311 minutos en 25, Julio Gracia 1.247 en 23 y Traoré un total de 631 en 13 encuentros.

Aquel verano el mercado cerró también el 1 de septiembre y, ya fuera de tiempo el Castellón incorporó a Jacob Carney el 5 de septiembre (estaba sin equipo) y a Gervane Kastaneer el 8, procedente del PEC Zwolle, al disponer de algunas fichas libres.

El último precedente

El curso pasado, fueron dos los jugadores que se anunciaron en las últimas horas en verano: Ousmane Camara, traspasado desde el AJ Auxerre, y Nick Markanich, pero este último se incorporó al Castellón el diciembre pasado puesto que esperó a acabar la competición en Estados Unidos. Camara participó durante toda la temporada pasada en 16 partidos y jugó un total de 1.044 minutos.