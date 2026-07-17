Sorpresa mayúscula en el árbitro de la final: pitará un esloveno

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos.

España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

Vincic carga con un episodio que marcó su trayectoria: en mayo de 2020 fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina durante una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y armas ilegales, y liberado esa misma noche sin cargos tras ser interrogado como testigo.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya conoce al árbitro que estará a cargo del partido que definirá el título este domingo en Nueva Jersey/Nueva York, desde las 16 hora argentina. Se trata del esloveno Slavko Vincic, que ya dirigió a la Selección en la derrota ante Arabia Saudita en el encuentro que inició el camino de la Scaloneta al título en el Mundial de Qatar 2022.

Vincic carga con un episodio que marcó su trayectoria: en mayo de 2020 fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina durante una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y armas ilegales, y liberado esa misma noche sin cargos tras ser interrogado como testigo. El episodio de Bosnia en 2020 puso en riesgo toda esa trayectoria. El 29 de mayo de ese año, Vincic se encontraba en una cabaña en la ciudad de Bijeljina cuando la policía irrumpió en el lugar. Las autoridades detuvieron a 26 hombres y 9 mujeres, y decomisaron 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo. Entre los arrestados figuraba Tijana Maksimovic, presunta líder de la red, quien posteriormente se declaró culpable del delito de proxenetismo internacional, según informó 'The Athletic'.

El árbitro negó cualquier vínculo con las actividades ilícitas. “Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”, declaró Vincic al medio esloveno Vecer. Agregó que no conocía a ninguna de las personas detenidas y que la policía lo trató como testigo desde el principio. Esa misma noche regresó a Eslovenia.

Vincic, nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, es árbitro internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desde 2010. Debutó en la primera división eslovena en 2007 y escaló posiciones hasta convertirse en uno de los colegiados de élite de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). En sus casi dos décadas de carrera acumuló más de 113 partidos internacionales en 39 competiciones, con 316 tarjetas amarillas y 9 rojas, según los registros de WorldReferee.

La designación para la final de la Champions League 2024 fue el punto más alto de su carrera. La UEFA lo confirmó en mayo de ese año para arbitrar el encuentro del 1 de junio en Londres, con sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, y el francés François Letexier como cuarto árbitro. Vinčić se convirtió así en el segundo árbitro esloveno en dirigir una final de la Champions, tras Damir Skomina, que ofició la final de 2019 entre Liverpool y Tottenham. “Cuando recibí la noticia, fue un momento muy emotivo. Si soy honesto, cuando empecé a arbitrar no estaba seguro de que mis sueños llegaran tan lejos como a una final de la Champions”, declaró Vincic a UEFA.com días antes del partido.