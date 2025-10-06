La sorprendente historia de Tomas Brolin, leyenda sueca: de quedar cuarto en el Balón de Oro a vender aspiradoras

Tomas Brolin fue mucho más que un futbolista: fue un hombre que cambió de clubes tantas veces como de trabajos. Desde brillar en los estadios de Italia y Europa hasta explorar negocios, música, gastronomía y póquer profesional. Brolin demostró que la vida está para arriesgar y reinventarse. Su vida, se describiría como un espectáculo en sí misma, en la que él siempre elige subirse al escenario con la misma valentía y destreza que mostraba con el balón.

Pero, ¿cómo puedes pasar de quedar cuarto en el Balón de Oro a vender aspiradoras? Nacido en Suecia, Brolin destacó en los años 90 como jugador del Parma, Leeds y Crystal Palace, y con la selección sueca alcanzó el tercer puesto en el Mundial de 1994. Su palmarés es impresionante: Copa de Italia, Recopa de Europa, Supercopa de Europa y Copa de la UEFA. Además, fue cuarto en la clasificación del Balón de Oro de 1994, solo detrás de leyendas como Stoichkov y Roberto Baggio, consolidando su lugar entre los grandes del fútbol de su tiempo.

Se cansó de entrenar

El sueco recuerda con nostalgia y orgullo sus días como futbolista, pero también enfatiza su espíritu inquieto y curioso. “Fue divertido de niño y un trabajo cuando crecí. Sin duda, fue una aventura inolvidable”, dice en una entrevista en 'La Gazzeta dello Sport', señalando que el fútbol le brindó tanto aprendizaje como satisfacción personal, pero que siempre había algo más allá que llamaba su atención.

A los 28 años decidió retirarse, sorprendido a muchos, y confesó que estaba “cansado de entrenar a diario” y que otros proyectos rondaban en su cabeza. Su decisión fue impulsada por la necesidad de nuevos desafíos y experiencias, mostrando que para él, la vida no se trata solo de seguir un camino seguro, sino de explorar lo desconocido.

Entre esos nuevos caminos apareció el mundo empresarial. Conoció a un inventor con una idea de aspiradora innovadora, y juntos fundaron una empresa. “Fue el empujón que me hizo no querer volver nunca más a este campo”, afirmó, marcando el inicio de una segunda carrera llena de reinvención y aprendizaje constante.

Brolin también descubrió su pasión por el póquer, jugando primero con amigos y luego compitiendo en casinos de Las Vegas. Comparó su estilo en la mesa con su fútbol: sereno, estratégico y observador. “Podía recibir buenas o malas cartas, pero no dejaba que se me notara. Intenté estudiar a mis rivales”, explicó, demostrando cómo su mentalidad competitiva se trasladaba a otros ámbitos de su vida.

Aficionado del Parma 'de toda la vida'

Aunque dejó el fútbol profesional, mantiene un vínculo emocional con el deporte. Sigue los partidos que le interesan, especialmente los del Parma, y reconoce que el fútbol sigue siendo parte de su corazón, aunque no regresaría como jugador ni como entrenador. Prefiere la libertad de vivir sus pasiones, jugar al pádel, practicar golf o dedicarse a sus negocios, disfrutando cada etapa de su vida.

Entre sus recuerdos más preciados están la Copa de Italia de 1992 contra la Juventus y la Recopa de Europa al año siguiente, así como las amistades formadas con compañeros como Gianfranco Zola, con quien compartía partidas de ping pong interminables. Su filosofía de vida es clara: siempre buscar nuevas experiencias para no caer en el aburrimiento. “Hoy vendo aspiradoras y soy feliz; mañana, quién sabe…”, concluye, mostrando que para él, la vida es un escenario donde cada acto debe vivirse con pasión y curiosidad.