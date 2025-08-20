Soriano y Escudero, en el once de la jornada de Segunda División

Mario Soriano y Sergio Escudero son los dos representantes del Deportivo en el once de la jornada ofrecido por LaLiga tras sus goles frente al Granada. Otros seis equipos están presentes en el primer esquema ideal de la temporada para la competición oficial. Ambos jugadores acompañan a Diego Mariño, Mika Marmol, Recio, Perrin, Chuki, Gelabert, Baptistao, Andrés Martín y el exblanquiazul Juan Otero.

Mario Soriano brilló con un tanto de bellísima factura tras una excelente jugada que culminó el centrocampista tras más de un minuto de posesión y varios toques de gran calidad técnica entre Luismi, Yeremay y Eddahchouri, hasta que la pelota llegó a los pies del joker, quien estrenó la cuenta goleadora del equipo en la nueva temporada.

Sergio Escudero, que ha puesto fin a su calvario de lesiones en el codo, cumplió con la ley del ex en los instantes finales, tras una buena presión y un disparo desde fuera del área con la zurda al que no pudo llegar Luca Zidane y que sirvió para poner la sentencia al encuentro.