¿Quiénes son los dos presentadores de la gala del Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro es uno de los eventos más esperados del mundo del fútbol, y la edición de 2025 no ha sido la excepción. Ousmane Dembélé llega al Théatre du Chatelet como gran favorito, con los azulgranas Lamine Yamal y Raphinha como principales opositores.

La entrega del preciado trofeo dará el colofón final de la gala, pero la organización ya ha comenzado a confirmar los premios de mejor entrenador y entrenadora, mejores goleadores y jugadores jóvenes. Este año, la ceremonia cuenta con dos presentadores de gran renombre y experiencia: el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit y la periodista británica Kate Abdo.

Los dos presentadores de la gala

Gullit, que obtuvo el Balón de Oro en 1987, es una figura icónica del fútbol internacional, conocido no solo por su talento en el campo, sino también por su carisma y su capacidad de inspirar a las nuevas generaciones de futbolistas. Su presencia en la gala aporta un aire de autoridad y tradición, recordando los grandes momentos del deporte a nivel global.

A su lado, Kate Abdo, periodista británica con un currículum que impresiona tanto como su capacidad para cambiar de idioma sin pestañear. Nacida en Mánchester en 1981, domina inglés, español, francés y alemán, una cualidad que ya la ha convertido en anfitriona estrella de eventos internacionales. Su carrera la ha llevado de CNN a Sky Sports, y de ahí a convertirse en una de las caras más reconocibles de las retransmisiones deportivas.

Además, no es la primera vez que pisa la alfombra dorada: ya presentó la gala del Balón de Oro en 2015 y 2016, conquistando al público con naturalidad y elegancia. La combinación de Gullit y Kate está ofreciendo una ceremonia dinámica, equilibrando la experiencia de un exjugador legendario con la frescura y el talento comunicativo de una periodista internacional.

Cada año, la entrega del premio no solo reconoce a los mejores futbolistas del mundo, sino que también celebra la pasión, la dedicación y el impacto cultural del mundo del fútbol.