Estos son los posibles rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey

La Copa del Rey está de vuelta. Este lunes 6 de octubre, a la una del mediodía, se celebrará el sorteo de la primera ronda, en el que clubes humildes como el Puerto Vega esperan ansiosos por conocer a su rival, que será de Primera División. Junto al conjunto naviego habrá otros cinco equipos asturianos: Oviedo, Sporting de Gijón, Avilés Industrial, Langreo y Caudal también estarán en el bombo, que este año contará con importantes novedades respecto a temporadas anteriores.

En las primeras dos rondas, el sorteo será por criterios geográficos, con el objetivo de facilitar y reducir los gastos de los desplazamientos a todos los equipos. De este modo, los más de 100 clubes han sido divididos en cuatro grandes grupos territoriales y los enfrentamientos se decidirán dentro de cada bloque.

Los equipos asturianos se enmarcan dentro del bloque 1, en el que hay cuatro equipos de Primera (Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo); ocho de Segunda (Valladolid, Mirandés, Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa); cinco de Primera Federación (Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Avilés y Arenas Club); nueve de Segunda Federación (Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Atlético Astorga y Náxara); y cuatro de Tercera (Caudal Deportivo, Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas). A ellos hay que sumarles los vencedores de la eliminatoria previa (CD Getxo, Puerto Vega y Negreira) y el que consigue el pase a través de la Copa Federación (Ourense CF).

En esta situación, los enfrentamientos estarán mucho más condicionados. Al igual que en temporadas anteriores, los equipos de inferior categoría disputarán el duelo con la condición de local y se enfrentarán a los rivales de mayor división posible. Por ello, el Puerto Vega y el resto de clubes que han accedido a través de la fase previa, tendrán garantizado enfrentarse a un equipo de Primera. También el Ourense CF, que ha accedido a través de la Copa Federación.

De estos últimos cuatro saldrá el rival del Oviedo, mientras que el Sporting de Gijón podría medirse a un rival de Segunda o Tercera Federación. En esta última sólo hay cuatro equipos, entre los que está el Caudal, por lo que otros cuatro equipos de Segunda División se medirán a cuatro de Segunda Federación, donde aparece el Langreo. El que sí que tiene confirmada la categoría de su rival es el Avilés, que se enfrentará a un equipo de Segunda RFEF, pudiendo ser de nuevo el Langreo.

Los posibles rivales de los equipos asturianos

Real Oviedo: CD Getxo, Puerto de Vega, Negreira y Ourense CF.

Sporting de Gijón: Caudal Deportivo, Tropezón, Portugalete, Atlético Tordesillas (Tercera Federación); Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Atlético Astorga y Náxara (Segunda Federación).

Avilés Industrial: Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Atlético Astorga y Náxara (Segunda Federación).

Langreo: Valladolid, Mirandés, Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa (Segunda División); Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Avilés y Arenas (Primera Federación).

Caudal Deportivo: Valladolid, Mirandés, Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa (Segunda División).

Puerto Vega: Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo.

Vía: La Nueva España