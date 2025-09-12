Estas son las nuevas medidas que el Real Zaragoza va a tomar para potenciar su cantera

El Real Zaragoza ha implantado una serie de medidas en la Ciudad Deportiva para potenciar el renidmiento de los jugadores de la cantera. Así, por primera vez se realiza un trabajo de especialización individualizado para cada canterano, se les ofrece un servicio de nutrición y otro de psicología, este último enmarcado dentro la oficina de Atención al Jugador implantada en julio y con la llegada también al primer equipo del psicólogo deportivo Jesús Cabrero y donde además del bienestar psicológico y emocional se vela también por la gestión de la vida personal y la adaptación y la formación y el desarrollo personal.

Se trata de potenciar el rendimiento de los canteranos y también se va a intentar poner en marcha un área de análisis transversal de la cantera con la dirección deportiva y poder aprovechar mejor recursos como el big data. "Todo eso nos va a permitir estar en consonancia con otras canteras que, a lo mejor, se han modernizado y han tenido esa estructura que nosotros no teníamos para poder tener más recursos y, al final, que la gente vea que estamos apostando por la cantera para estar en un sitio mejor y que puedan salir más futbolistas para el primer equipo", aseguró en la entrevista a este diario Fernando López, director general.

Esa mejora en la Ciudad Depoortiva, que también irá equiparado a un profundo cambio en las instalaciones cuya frontera está en 2030, en tenerlo concluido para esa fecha, también permitirá frenar de algún una fuga de talento que ha sido una constante en los últimos tiempos, aunque para que eso de verdad se acabe la entidad ve necesario una legislación diferente a la que está vigente desde diciembre de 2018 y que permite que todo jugador menor de 16 años puede firmar por un club en Aragón por solo una temporada. De esta forma, cualquier futbolista de la Ciudad Deportiva (y de cualquier equipo aragonés) puede irse donde quiera el 1 de julio siempre que sea menor der esa edad.

"Ahora mismo clubs como el Real Zaragoza que tenemos presupuestos pequeños en comparación con grandes potencias estamos desprotegidos. Y es verdad que en este caso el pez grande se come al pequeño", añadió López.

El Real Zaragoza ya ha puesto en marcha las medidas para evitar la fuga de canteranos y desde 2023 les hace rubricar, a sus padres, y salvo en casos de futbolistas que se juzga de mayor talento en el que hay un mecanismo de ayudas, un contrato por el que la cantidad a pagar en caso de marcharse a otro club profesional entre alevines y juveniles, oscila entre los 50.000 y los 80.000 euros por año y es una cifra que es acumulativa, por las temporadas que está el futbolista en la Ciudad Deportiva. Ni esa medida, que se puede tumbar fácilmente por la vía legal, ni los vetos a ojeadores de clubs como el Real Madrid, el Barcelona o el Betis o a agencias (Bahía) han surtido efecto alguno en esa fuga de talento.

En este verano más de una decena de canteranos se marcharon, entre alevines y juveniles, si bien la mayoría estaban en ese último escalón, donde sí se les puede hacer contrato, y cuatro de ellos (los hermanos Lambea, Ratón y Rufo) lo hicieron por no llegar a un acuerdo para renovar o Cantero proque no se le ofreció vínculo alguno.