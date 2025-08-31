Estas son las notas del Castellón-Zaragoza: ¿quién fue para ti el mejor del partido?

El CD Castellón dejó escapar el triunfo ante el Real Zaragoza en el SkyFi Castalia (1-1), ¿quién fue para ti el mejor jugador del encuentro? Estas son nuestras puntuaciones:

AMIR – Le llegaron pocos balones con peligro durante el partido, cuando tuvo que aparecer lo hizo con solvencia. Correcto (5)

MELLOT – De menos a más. Correcto cuando el equipo requirió de él. Mejoró sus prestaciones en el segundo tiempo, especialmente en ataque. Ofreció la asistencia en el 1-0. Solidario (7)

ALBERTO – Brillante al corte en labores defensivas, también se proyectó en ataque en acciones a balón parado. Líder en la zaga albinegra. Líder (6)

SIENRA – Seguro en defensa durante todo el partido y correcto en la salida de balón desde la línea defensiva. Sigue siendo importante para Plat. Valladar (7)

SALVA RUIZ – Defendió bien el flanco izquierdo de la zaga y se proyecto en ataque con buen tino y ofreciendo opciones. Camaleónico (5)

BARRI – La pide, manda, organiza y distribuye el juego albinegro. Pilar en el centro del campo del equipo de Johan Plat. Timón (7)

SUERO – Controló el tempo del equipo en la zona de tres cuartos de campo de salida, posteriormente se fue diluyendo, relevado en el segundo acto. Perseverante (5)

CALATRAVA – Se mostró punzante entre líneas y generó diversas acciones de peligro aunque no estuvo excesivamente fino en el remate cara a puerta. Voluntarioso (6)

MABIL – Intentó percutir por banda derecha aunque con menos acierto que en otras apariciones. Se fue diluyendo con el paso de los minutos. Perdió balones peligrosos. Irregular (5)

CIPENGA – Muy activo, gozó de la primera oportunidad, su estilo free style provoca que la grada siempre espere algo de él cuando conduce el cuero. Abrió la lata. Goleador (7)

CAMARA – Protagonizó un derroche físico sin balón, en especial a la presión de la salida de balón contraria. Gozó de una clara ocasión que no pudo transformar. Gladiador (6)

------------------------

PABLO SANTIAGO – Estuvo incisivo (6)

DOUÉ – Aportó músculo en la media. Tuvo el 2-0. (6)

GERENABARRENA – Aportó control (6)

LUCAS ALCÁZAR - S/T

MARKANICH – S/T