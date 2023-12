Sommer: "Volvería a ir al Bayern"

El exportero del Bayern de Múnich, Yann Sommer, concedió una entrevista a 'Sport Bild' en la que repasó su carrera y su buen momento en el Inter de Milán. El suizo suma once porterías a cero en los primeros 16 partidos de la Serie A y ha detenido el 83% de los tiros que ha recibido. Unos números extraordinarios.

El medio alemán preguntó a Sommer sobre su etapa en el club bávaro, una época que no fue fácil para el portero según declaró en diversas entrevistas. "No me arrepiento de ningún cambio en mi carrera, creo que he acertado en todos mis movimientos", declaró el meta.

El periodista le pregunto si volvería a firmar por el Bayern de Múnich y Sommer contestó afirmativamente. "Pasamos un momento difícil, con algunos cambios dentro del club y críticas al equipo y a mí, pero aprendí mucho y conseguimos ganar la Bundesliga", declaró.

Respecto a su relación con Manuel Neuer, cuya lesión propició la llegada del portero suizo al club bávaro, Sommer aseguró que "fue muy buena, nos veíamos casi cada día".

El portero tiene contrato con el Inter hasta 2026, año en que cumplirá 37 años. El entrevistador le preguntó si la edad era una preocupación y Sommer fue claro con su respuesta: "no me preocupa, la edad es solo un número".

El suizo aseguró estar pasando por uno de los mejores momentos de su carrera y tener plena confianza en su equipo para conseguir títulos. El Inter lidera la Serie A con 41 puntos, a 4 de la Juventus, segunda clasificada, y jugará los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.