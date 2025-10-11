“El Sol siempre vuelve a salir”: el mensaje de Harry Kane a Son sobre cómo cuidar la mente en el fútbol

Kane va siempre más allá del fútbol. El actual delantero del Bayern de Múnich, tercer máximo goleador de Europa con 11 goles, es un gran defensor de la Salud Mental, y coincidiendo con el día internacional, que se celebró el pasado viernes 10 de octubre, Kane quiso enviar un mensaje de apoyo.

La fundación del delantero inglés

Lo hizo a través de la Harry Kane Foundation (HKF), una organización creada por el futbolista inglés en octubre de 2022. Su objetivo principal es cambiar la forma en que las nuevas generaciones entienden la salud mental, promoviendo la conversación abierta, eliminando el estigma y fomentando hábitos de bienestar emocional.

Uno de sus proyectos más destacados es la colaboración con Bounce Forward, una organización británica que lleva programas de educación emocional a escuelas del Reino Unido. A través de esta alianza, la HKF busca dotar a los más jóvenes de herramientas prácticas para cuidar su salud mental desde edades tempranas.

La fundación funciona con donaciones públicas y alianzas estratégicas, destinando el 100 % de los fondos recaudados a proyectos, investigaciones y organizaciones dedicadas al bienestar psicológico. Más allá de la ayuda directa, la visión de Harry Kane es construir un cambio duradero en la sociedad: una cultura donde cuidar la mente sea tan natural y prioritario como cuidar el cuerpo.

"¿Son, qué le dirías al 'Son' del inicio para cuando afronte malos momentos?"

El actual jugador del Bayern de Munich ha querido compartir un mensaje junto a su excompañero en el Tottenham Hotspur, el coreano Son, sobre cómo afecta la mente a los jugadores cuando pasan por un mal momento. Kane quiso que Son le enviara un mensaje a su "yo" de pequeño, cuando empezaba los primeros pasos en el deporte. "Lo que tienes que hacer es recordar los motivos por los cuales empezaste a jugar a futbol. No te preocupes si hay momentos difíciles, sigue tu camino. Sé agradecido, trabaja duro, pásatelo bien y no te preocupes porque el sol sale cada mañana. Disfruta", decía el coreano.

Harry Kane y Son Heung-min coincidieron en el Tottenham Hotspur durante nueve temporadas: desde la llegada de Son en agosto de 2015 hasta la salida de Kane en agosto de 2023. Durante ese período, ambos jugadores formaron una de las parejas más productivas de la historia de la Premier League, estableciendo un récord de 37 combinaciones de gol en la competición. La relación profesional entre Kane y Son fue más allá, por su química en el campo y su capacidad para generar goles. Su asociación dejó una marca indeleble en la historia del club y en la Premier League.