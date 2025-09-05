Dos sobresalientes y notable general en la victoria del Córdoba CF ante el Castellón

CARLOS MARÍN (6)

Atento

Ojo avizor en los balones largos del Castellón para achicar agua. Poco pudo hacer en el gol, aunque se le apreció nervioso en la salida de balón.

CARLOS ALBARRÁN (6)

Exigido

Le tocó bregar con Cipenga y el duelo personal se saldó con empate. Desbordado en algunas acciones. Sirvió el centro para el 2-1 de Kevin Medina.

XAVI SINTES (7)

Serio

Mucho oficio y seriedad la del balear. Estático en el tanto visitante, aunque muy firme en las coberturas. Notable.

FOMEYEM (7)

Inteligente

Su poderío físico vale puntos, y lo sabe. Impecable en los cortes y tan solo algo revolucionado en acciones puntuales. Nadie le gana los forcejeos y sacó balones importantes.

VILARRASA (4)

Más

Se le pide más al ex del Huesca, que aún no ha terminado de afinarse. Poco en defensa y también en ataque. Iván Ania lo sentó al descanso.

ISMA RUIZ (8)

El pulmón

Ya lo dice él y no le falta razón: es el pulmón. Rebosa energías y cubre una inmensidad de campo. Despliegue mayúsculo, como de costumbre, del granadino.

THEO ZIDANE (9)

Baluarte

Rebosa calidad y empleó hasta la última gota. Se vació a todos los niveles el francés, autor de un partidazo. Atento en defensa, en las coberturas, e implicado arriba.

PEDRO ORTIZ (-)

Lesión

Apenas un cuarto de hora de juego pudo disputar el ex del Sevilla antes de sentir un latigazo en la pierna izquierda. Hasta entonces, correcto.

JACOBO (9)

El hombre gol

Se le exige desborde en banda, pero compensa con acierto. No perdonó para el 1-1 de penalti y dio un larguero. Sus disparos son peligro constante y Ania no lo mueve del campo.

CARRACEDO (3)

Poco

Mal el catalán, que tampoco está fino en este inicio de campaña. No saltó tras el descanso, después de un primer acto algo errático. Debe mejorar.

SERGI GUARDIOLA (7)

Faltó el gol

Hace todo bien, pero aún no ha visto puerta. Derroche, calidad y mucha inteligencia. Fue un seguro de vida en el último tramo y dio alas al equipo en ataque.

KEVIN MEDINA (8) Un puñal.

ADRIÁN FUENTES (6) Peleón.

DANI REQUENA (5) Detalles.

ALCEDO (6) Entregado.

DEL MORAL (-) Poco tiempo.