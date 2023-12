Sneijder: "Estamos yendo demasiado lejos con las mujeres"

Wesley Sneijder, exjugador del Real Madrid, se ha alineado con su excompañero Pierre van Hooijdonk, quien se mostró contrario a que una mujer fuera entrenadora de un equipo de la Eredivisie.

Van Hooijdonk, en una charla en la que participaba Van der Vaart, exjugador de Real Madrid y Real Betis, se mostró reacio a que las mujeres ejercieran de entrenadoras: "El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Wiegman (seleccionadora de Inglaterra) entrando en un vestuario de un equipo con jugadores como Rafael Van der Vaart".

Para Von Hooijdonk, exdelantero de 54 años que jugó para el RBC Roosendaal, NAC Breda, Celtic Glasgow, Nottingham Forest, Vitesse, Benfica, Feyenoord y Fenerbahçe, argumentó su postura: "Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre. Creo que en muchas posiciones de la sociedad la entre hombre y mujer no importa, pero, ¿convertirse en entrenadora jefe de un equipo de la Eredivisie? Subestimas el impacto que tendría. Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Solo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad".

Wesley Sneijder, por su parte, centrocampista de 39 años que jugó en el Real Madrid de 2007 a 2009, se sumó al debate en el programa en 'Verónica Offside': "Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era entonces en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos".

El de Utrecht aseguró que, en su opinión, se estaban precipitando los acontecimientos: "Escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper? Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. El hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando ahora y es contraproducente".