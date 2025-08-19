El SkyFi Castalia quiere mantener su hegemonía: sus últimos resultados

El fútbol vuelve al SkyFi Castalia este viernes con motivo de la visita del Real Valladolid. Se disputa la segunda jornada de LaLiga en Segunda y el CD Castellón aspira a mantener su hegemonía en el feudo albinegro durante el curso deportivo que acaba de arrancar. Y es que, aunque la pasada campaña se sufrió más de lo previsto y no se respiró con tranquilidad hasta prácticamente la última jornada, los números en el SkyFi Castalia sí fueron positivos, sobre todo, en la segunda vuelta de la competición.

De hecho, el equipo de Johan Plat se mantuvo invicto en su feudo durante las últimas ocho jornadas disputadas como local y ese buen hacer en casa es al que se quiere dar continuidad a partir de este viernes con la visita de uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera División.

Los resultados firmados

En ese tramo, desde la jornada 27 a la 42, los orelluts sumaron cinco victorias y tres empates: se venció al Eibar (2-0), Burgos (2-1), Almería (4-1), Sporting de Gijón (4-3) y al Zaragoza (4-1), con la permanencia ya lograda; y se igualó en los encuentros contra el Deportivo (2-2), Albacete (2-2) y Eldense (1-1).

Una racha que comenzó tras la derrota ante el Huesca (0-1) el pasado 2 de febrero y que se prolonga en el tiempo durante algo más de seis meses. En este sentido, ese será uno de los retos del cuadro de la capital de la Plana para el presente curso ya que hacerse fuerte en casa, donde se cuenta con el apoyo de los 13.700 abonados con los que el Castellón cuenta (los carnets están agotados).

Buenos, pero no suficientes

En total, la campaña 2024/25 los futbolistas albinegros sumaron un total de 32 puntos en casa en 21 partidos disputados, a razón de nueve triunfos, cinco empates y siete derrotas. Unas cifras que se quieren mejorar en la segunda andadura del proyecto de Bob Voulgaris y Johan Plat en la categoría de plata ya que la intención es no pasar tantos apuros como el año pasado para conseguir la permanencia, que es sin lugar a dudas lo primero en lo que ha de pensar el equipo orellut en la campaña que acaba de arrancar.