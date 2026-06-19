Skechers presenta 'Skechers Football Lab', su nueva plataforma para impulsar el futuro del fútbol base

Skechers da un paso estratégico dentro del mundo del fútbol con el lanzamiento oficial de Skechers Football Lab, un proyecto diseñado para conectar con las nuevas generaciones de futbolistas y posicionar a la marca como un actor relevante dentro del ecosistema del fútbol formativo y de rendimiento.

El proyecto nace para crear una experiencia diferencial alrededor del fútbol base. Durante el verano, Skechers pondrá en marcha un proceso de captación de talento que combinará un scouting presencial y un scouting online abierto a jóvenes jugadores de cualquier lugar, que podrán mostrar sus habilidades a través de retos, entrevistas y contenido.

La experiencia culminará con un fin de semana en un centro deportivo de alto rendimiento, donde los seleccionados entrenarán y convivirán reproduciendo el día a día de un futbolista profesional: entrenamientos especializados, preparación física, análisis de rendimiento, mentoring y contacto directo con los embajadores y el producto de Skechers Football.

El proyecto contará además con un potente ecosistema de comunicación y contenido en tiempo real, integrando medios, creadores digitales, jugadores profesionales, retailers y plataformas sociales para amplificar el alcance del Football Lab más allá del propio evento físico.

Como invitados especiales al evento de lanzamiento, estarán presentes Mario Soriano y Luismi Cruz, jugadores del RC Deportivo de La Coruña, cuya participación refuerza el vínculo del proyecto con el fútbol profesional y su apuesta por las nuevas generaciones.

Skechers Football Lab representa una nueva manera de conectar marca, fútbol y nuevas generaciones, apostando por el talento emergente y por la construcción de una comunidad auténtica alrededor del deporte.

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“Queremos convertir Skechers Football Lab en una plataforma que inspire, forme y conecte con los jóvenes futbolistas antes de que se conviertan en estrellas”, explica Javier Gutiérrez, Director de Marketing de Skechers Iberia.