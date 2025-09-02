La situación de la plantilla del Castellón más allá del 30 de junio de 2026

Ahora que ya está completa la plantilla del Castellón y del resto de equipos, tras finalizar el mercado de fichajes, en el club castellonense de los 25 integrantes en la actualidad, ocho de ellos quedarán libres a partir del 30 de junio de 2026, a no ser que desde ahora a esa fecha amplíen su vinculación con la escuadra albinegra.

Por lo tanto, es el 32% de la plantilla la que quedará libre a partir del 30 de junio de 2026, y que podrá negociar su futuro a partir del 1 de enero del próximo año. O lo que es lo mismo, el 68% seguirá vinculada al club castellonense a partir de esa ficha. Eso se traduce en que de los 25 actuales componentes del primer equipo solo ocho finalizan contrato al finalizar la presente campaña y los otros 17 tendrán, mínimo, un año más de contrato con la escuadra castellonense.

Quedarán libres cuando acaba este campa, si no renuevan sobre la marcha, Óscar Gil, Agus Sierna, Salva Ruiz, Ronaldo Pomeu, Beñat Generabarrena, Brian Cipenga, Douglas Aurelio y Jeremy Mellot. Y a los que más temporadas les quedan por cumplir en el club de la capital de la Plana son Fabrizio Brignani, Tincho Conde, Álex Calatrava y Willman (hasta junio de 2029) y Adam Jakobson (junio de 2030).

Luego están los casos de Amir, Matthys, Jeremy Mellot, Diego Barri, Israel Suero, Mamah, Markaninch y Camara que tienen contrato en vigor hasta que acabe la temporada 2026/27, mientras que Alberto Jiménez, Lucas Alcázar y Serpeta lo harán cuando concluya el campeonato 2027/28.