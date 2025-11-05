FÚTBOL
Siro López explota contra el Real Madrid de Xabi Alonso tras caer ante el Liverpool: "Les daba igual empatar, ganar o perder"
El mejor jugador del club blanco fue Thibaut Courtois
El Liverpool se impuso al Real Madrid por 1-0 en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El único gol del partido llegó en el minuto 60, cuando Szoboszlai lanzó una falta que Mac Allister aprovechó con un remate de cabeza.
A pesar de la derrota del club blanco, el protagonista en Anfield fue Thibaut Courtois. El guardameta belga realizó varias paradas espectaculares que evitaron una goleada y mantuvieron con vida a su equipo hasta el final.
Arne Slot comentó que estaba sorprendido por la actuación de Courtois y lo calificó como uno de los mejores porteros del mundo. "Podrían haber sido unos cuantos más", declaró el técnico del Liverpool.
No fue el único que destacó el papel del guardameta. Juanma Castaño aseguró en 'El Partidazo de COPE' que el mejor jugador del Madrid, "con mucha diferencia" fue el belga: "Ha tenido una de esas actuaciones increíbles que tiene cada cierto tiempo".
Siro López, quien ha afirmado en más de una ocasión que le "encanta" Xabi Alonso, se mostró muy crítico con las decisiones del entrenador en al partido contra los 'reds'.
"Igual que lo dijimos en lo de Bellingham, que se equivocó el día del Atlético de Madrid, lo decimos también hoy. A mí me encanta Alonso, pero cuando hay cosas que no acabas de entender y que tienen repercusión en el partido, hay que decirlas también", empezó diciendo.
El periodista añadió que los cambios llegaron demasiado tarde, cuando el equipo ya no estaba funcionando: "Era como un equipo que parecía que jugaban al tran tran, que les daba lo mismo empatar, ganar o perder".
Finalmente, Siro López lamentó la actuación del Real Madrid en el encuentro: "Es un equipo que no es el que hemos visto de Xabi Alonso".
