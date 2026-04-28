Simeone en titulares: "La Champions no nos debe nada"

Diego Pablo Simeone ha comparecido tras el último entrenamiento del Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la previa de la ida de semifinales de la UEFA Champions League frente al Arsenal FC. El argentino, en el día de su cumpleaños, donde no pide ningún deseo y deja varios titulares: “solo tengo agradecimiento de estar con mi familia el día de mi cupleaños, no estoy en el lugar de pedir nada, solo de agradecer."

Diego Simeone recibido en el entreno con un pasillo de collejas por su cumpleaños / SPORT

LAS ARMAS DE SU EQUIPO

Cuando fue preguntado sobre las fortalezas de los suyos que deberían temerle a los gunners fue muy claro y respondió sin atajos. "El principal arma del equipo es hacer lo que venimos haciendo, ya sea en Copa o en Champions. Mostrar la intensidad, modo de juego e iniciativa ofensiva que tenemos".

En cuanto al rival, el entrenador rojiblanco advierte de la preocupación que le presenta el potencial a balón parado del Arsenal, destacando una de sus principales virtudes y el nivel mostrado durante la temporada.

Mikel Arteta celebra el triunfo del Arsenal / Europa Press

METROPOLITANO Y AFICIÓN

Tras el reciente golpe en Copa, el Cholo también se refiere al estado anímico del equipo y pone en valor la fidelidad de la afición. "El aficionado se encuentra en una nueva semifinal de Champions, algo extraordinario para el Atleti y creo que esa fe y ese contagio nos hará muy bien". Con la mirada puesta en una competición en la que los colchoneros mantienen intacta la ilusión. En lo futbolístico, Simeone señala las claves del partido de ida: "Llevar el partido donde queremos", apuntando a aspectos como la intensidad, la concentración y la eficacia en las áreas, consciente de la importancia de ello en una noche europea de alto voltaje.

SORLOTH

Durante la comparecencia también hubo espacio para nombres propios, sobre los que Simeone comenta: “Es increíble la cantidad de goles que logra marcar año tras año y es determinante en nuestro equipo. El otro día ante el Athletic hizo una muy buena segunda parte y seguramente mañana nos ayudará".

Sorloth celebra su gol contra el Athletic Club / Fernando Villar

CERRAR LA HERIDA DE LA CHAMPIONS

Sobre si la competición ha sido cruel con ellos en algún momento respondió lo siguiente: "Nadie nos debe nada, las cosas se merecen y se logran, pero la suerte también debe estar de tu lado".

El Atlético afronta así una nueva semifinal de Champions —la tercera en la era del Cholo— con el objetivo de dar el primer golpe sobre la mesa en casa y seguir alimentando el sueño europeo tras el varapalo copero.