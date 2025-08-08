En Directo
Sigue en directo el Córdoba CF-Real Betis Deportivo
Los de Iván Ania miden fuerzas con el filial heliopolitano en su penúltimo test del calendario veraniego
María Canales
El
Córdoba CF
de Iván Ania ultima su itinerario de pretemporada con el Real Betis Deportivo, penúltima prueba antes del arranque de Liga, el 18 de agosto ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Los blanquiverdes abordan el cruce con el cuadro dependiente verdiblanco con sensaciones encontradas, después de despachar con buen regusto el cruce ante el propio combinado liderado por Manuel Pellegrini semanas atrás -pese a la derrota-, pero en Oliva caer con claridad frente a Al Arabi catarí, por un contundente 0-3. Y otra prueba inmediata espera a la vuelta de la esquina, este sábado a partir de las 21.45 horas frente al Cádiz en el Trofeo Ramón de Carranza. Por tanto, ante el filial bético y con el cuadro cadista tocará sacar las últimas concluisiones de la puesta a punto. Y después, fuego real.
Los jugadores vuelven a vestuarios. Tan solo diez minutos para que el balón comience a rodar.
El árbitro que dirigirá el Córdoba CF-Betis será Javier Sánchez Carreras, del colegio cordobés. junto a Juan José Huertas Marqués y Alfonso Mármol Cabrera.
¡Y también conocemos el once inicial del Betis Deportivo! Javi Medina sale con:
Manu González, Álex Pérez, Oreiro, Elyaz, Migue Romero, Fabián Embalo, Rica, Adrián Martín, Iker Amores, Joao Gabriel y Yanis.
{"tweetEmbed":{"id":"1953716972648120447","hideThread":false,"optOutTailoring":false}}
¡Y ya tenemos once inicial! Para este test de preparación, Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez en portería, junto a Albuera, Rubén Alves, Álex Martín y Alcedo en defensa. En mediocampo salta Theo Zidane en compañía de Requena y Ntji. Después, en el tridente, estarán Diego Bri y Adri Fuentes desde la bandas, asociándose con Obolskii, que partirá de inicio en punta.
{"tweetEmbed":{"id":"1953715013652287981","hideThread":false,"optOutTailoring":false}}
Hubo cambio de sede, y casi de última hora, para el envite de este viernes. Inicialmente se había programado para su disputa en la Ciudad Deportiva, aunque la entidad ha optado por reubicarlo en el Reino, alegando cuestiones de operatividad. Eso sí, su celebración a puerta cerrada no ha cambiado.
¡Ya estamos otra vez por aquí! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva narración en directo en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el cruce entre el Córdoba CF y el Real Betis Deportivo que arranca a partir de las 10.00 horas en El Arcángel. Sin público ni prensa disputarán los de Iván Ania su penúltimo test de la pretemporada, también con la mirada en el amistoso de mañana, ante el Cádiz en el Trofeo Carranza, y sobre todo en el debut liguero que llegará el próximo día 18 ante el Sporting de Gijón. Pero primero, a por el filial verdiblanco. ¡Comenzamos!
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros