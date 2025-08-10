Los siete nombres de la pretemporada del Deportivo: Cristian Herrera, el gran superviviente

El Dépor culminó en el Teresa Herrera una pretemporada en la que sumó cuatro triunfos, un empate y una derrota. Resultados aparte, Antonio Hidalgo aprovechó los ensayos veraniegos para engrasar una máquina que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, pero a la que todavía le falta rodaje para confirmar las buenas sensaciones ante el Granada en Los Cármenes. Nombres como Yeremay, Zaka o Charlie Patiño se llevaron los aplausos. Loureiro y Luismi dejaron muestras de sus virtudes. Cristian Herrera pasó de estar en la rampa de salida a ganarse su hueco y otros, como David Mella, buscan su sitio.

Cristian Herrera

Renovó automáticamente la pasada temporada al completar una cifra determinada de partidos, estuvo en la rampa de salida al comienzo del verano, pero será una carta más en la mano de Antonio Hidalgo para configurar su línea de mediapuntas. El canario formará parte de la plantilla blanquiazul y lo hará después de culminar la pretemporada con una hábil asistencia a Yeremay para el 2-0 ante el Le Havre en Riazor. Ya había marcado en el amistoso a puerta cerrada contra el Famalicao y en el duelo con el Compostela.

El que parecía uno de los llamados a dejar su hueco vacante se confirma como el gran superviviente de una zona con mucha competencia. Le ganó la partida a Luis Chacón, que apunta a regresar cedido a la Cultural Leonesa, y a Diego Gómez, cuyo futuro inmediato está, también, lejos de Riazor.

Charlie Patiño

Antonio Hidalgo dejó en manos de la gira inglesa la continuidad de Charlie Patiño en el proyecto del Deportivo. El británico arrancó con buen pie la pretemporada al firmar actuaciones notables ante el Compostela y el Ourense, ambos rivales de inferior categoría. Tras los encuentros contra el Watford y el Middlesbrough y su gol ante el Oviedo, el técnico catalán confirmó que cuenta con él como uno de sus pivotes.

Yeremay

El extremo canario podría reducir su aporte en la pretemporada al golazo ante el Middlesbrough o a su desequilibrio total, con diana incluida, frente al Le Havre. Pero Yeremay es más que cifras y en estas semanas se sintió ya como el gran referente ofensivo. Su calidad determinará, en buena medida, las aspiraciones del Dépor.

Eddahchouri

El equipo adoleció de goles de sus arietes el curso pasado y Zakaria Eddahchouri, que llegó en enero, se postuló este verano como el gran candidato a ser el nueve titular. El neerlandés firmó cinco tantos en seis partidos. No tuvo la oposición de Bouldini, que solo marcó en el Vero Boquete, ni del nuevo delantero, todavía por llegar.

Loureiro

El ojito derecho de Hidalgo en Huesca lo es, ahora, en el Deportivo. Miguel Loureiro dejó patente su solidez en defensa en sus encuentros con el conjunto coruñés. Su versatilidad para jugar de lateral y de central derecho en una línea de tres, alternando ambos roles, incluso, en una misma jugada, es una virtud que el nuevo entrenador ya sabe aprovechar.

Luismi Cruz

Entre las caras nuevas del Deportivo, pocas dejaron tanta evidencia de su calidad como Luismi Cruz. El gaditano mostró su capacidad técnica y dejó buenas sensaciones al combinar con sus compañeros de ataque y en el costado diestro. Parte como candidato a la titularidad en Granada.

David Mella

El extremo de Esposende está ante una situación inédita: parte en el inicio de liga como suplente. Tendrá que exprimirse para competir con Luismi. Al canterano le costó brillar este verano y cometió algún error doloroso, como el tiro a puerta vacía ante el Le Havre que acabó fuera. Tiene tarea, también talento y capacidad para adaptarse a la competencia y para volver a desquiciar a sus rivales.