Siete 'hachazos' del Häcken, la 'Fiore' cumple con oficio y escasa renta del Palace

El Häcken sueco no dio opciones este jueves al CFR Cluj rumano y lo goleó por 7-2, en la ida de la última ronda de clasificación de la Liga Conferencia que encarriló también el pase de la Fiorentina que superó al Polissya Zhytomyr por 3-0, incluso con diez jugadores sobre la mesa y puso por delante a el Crystal Palace, que consiguió un solitario gol ante el Fredrikstad (1-0) que dejó la eliminatoria abierta de cara a la vuelta en Noruega.

La lluvia de goles del Häcken en Gotemburgo arrancó en el minuto 2 con Simon Gustafson, autor de un doblete (min.35), y a los 35 ya brillaba un contundente 4-0 en el marcador.

John Dembe (min.61 y 70) también se apuntó dos tantos, mientras que Silas Andersen (min.18), Adrián Svanback (min.24) e Isaac Brusberg (min.49) completaron la goleada. La gran figura fue el tunecino Amor Layouni, decisivo con cinco asistencias en una noche redonda que deja a los suecos con un pie en la fase de grupos de la competición europea.

Por su parte, la Fiorentina cumplió con oficio en su visita al estadio neutral de Eslovenia (0-3). El conjunto italiano se adelantó pronto gracias a un gol en propia meta de Oleg Kudryk (m.8) y amplió la renta a la media hora con un tanto de Robin Gosens. Sin embargo, la expulsión de Moise Kean por un codazo obligó a los 'viola' a resistir con un jugador menos durante más de 50 minutos.

Pese al empuje del equipo ucraniano, que trató de aprovechar la superioridad numérica, la Fiorentina supo sufrir y sentenció el duelo en el 69 con el gol de Albert Gudmundsson.

Ya el encuentro entre el Palace y los noruegos resultó muy igualado, con pocas ocasiones claras en la primera mitad a pesar de que los ingleses ejercieron más presión.

Tras la reanudación, la insistencia del Palace dio frutos en el minuto 55, cuando Hughes disparó desde el borde del área y Mateta desvió de cabeza para anotar el gol decisivo. Una mínima ventaja que deja la eliminatoria abierta y obliga al Crystal Palace a viajar a Noruega con la cautela por bandera.

También en la jornada de este jueves, el Rayo Vallecano se impuso por la mínima gracias a un tanto de Álvaro García en el minuto 77, que dejó al Neman Grodno bielorruso contra las cuerdas en una vuelta aún por disputarse a domicilio.

Los cambios de Íñigo Pérez en la segunda parte decantaron un partido igualado, tras apostar por rotaciones masivas de inicio y encontrar el triunfo con la entrada en ataque de Isi Palazón, Álvaro García y Jorge de Frutos. Una acción por banda izquierda de Álvaro fue decisiva, con un disparo centrado a la red, que junto a una gran parada de Batalla en el añadido, acerca al Rayo, 24 años después, a su regreso a competición europea.

- Resultados de los partidos de ida de la ronda de clasificación final:

Rosenborg (NOR), 2 - Mainz (GER), 1

Györ (HUN), 2 - SK Rapid (AUT), 1

Häcken (SWE), 7 - CFR Cluj (ROU), 2

Hamrun (MLT), 1 - RFS (LAT), 0

Wolfsberger (AUT), 2 - Omonia (CYP), 1

Basaksehir (TUR), 1 - Univ. Craiova (ROU), 2

Anderlecht (BEL), 1 - AEK (GRE), 1

Breidablik (ICE), 2 - Virtus (SAN), 1

Celje (SLO), 1 - Ostrava (CZE), 0

Drita (KOS), 2 - Differdange (LUX), 1

Estrasburgo (FRA), 0 - Brondby (DEN), 0

Levski (BUL), 0 - AZ Alkmaar (NED), 2

Neman Grodno (BLR), 0 - Rayo Vallecano (ESP), 1

O.Ljubljana (SLO), 1 - Noah (ARM), 4

Polissya Zhytomyr (UKR), 0 - Fiorentina (ITA), 3

Shakhtar (UKR), 1 - Servette (SUI), 1

Sparta Praga (CZE), 2 - Riga FC (LAT), 0

Jagiellonia (POL), 3 - Din. Tirana (ALB), 0

Lausanne (SUI), 1 - Besiktas (TUR), 1

Shelbourne (IRL), 3 - Linfield (NIR), 1

Crystal Palace (ENG), 1 - Fredrikstad (NOR), 0

Hibernian (SCO), 1 - Legia (POL), 2

Rakow (POL), 1- Arda (BUL), 0