Los siete estadios de fútbol más impresionantes del mundo, según National Geographic: historia, naturaleza y paisajes paradisíacos

Ir a ver un partido de fútbol puede llegar a ser una experiencia única y aún más si visitas uno de estos siete estadios, que están considerados como los más espectaculares, según la revista 'National Geographic', que ha realizado una selección a través del libro 'Atlas mundial de los estadios de fútbol. 1000 campos emblemáticos y sus historias', editado por Cinco Tintas y elaborado por tres expertos.

Estadio BBVA (México)

El primer estadio que deja a todo el mundo boquiabierto es el Estadio BBVA, a tan solo 15 minutos del centro de Monterrey. El estadio fue inaugurado en 2015, diseñado por Populous en conjunto con V&FO Arquitectos y el arquitecto mexicano Federico Velasco, y cuenta con una capacidad para 53.300 personas, siendo el cuarto estadio más grande del país. Uno de los aspectos más impactantes es que parte de los aficionados pueden disfrutar de las vistas al Cerro de la Silla.

Así es el estadio BBVA / AdobeStock

José Pinheiro Borda (Brasil)

Es uno de los estadios con más historia. Se trata del José Pinheiro Borda, más conocido como Beira Rio, ya que está situado junto al lago Guaíba en Porto Alegre. El estadio del Sport Club Internacional fue diseñado por el ingeniero José Pinheiro Borda, cuyo nombre oficial lleva el recinto, aunque también los aficionados participaron activamente en su construcción. Fue inaugurado en 1969, cuando el ingeniero ya había fallecido. Por ello, se enterró una cápsula del tiempo en el patio del estadio con cartas que serán leídas en su centenario.

José Pinheiro Borda / Shutterstock

Gospin Dolac (Croacia)

El Gospin Dolac se encuentra en el interior de Imotski, al borde de una enorme dolina natural de piedra caliza, donde destacan gradas excavadas directamente en la roca. Es reconocido como uno de los estadios más bonitos del mundo por sus 43 metros de altura sobre el Lago Azul.

Aquí se encuentra el Gospin Dolac / Shutterstock

Kurendhoo Football Ground (Maldivas)

Es un estadio construido a presión en una isla de las Maldivas, rodeado de vegetación tropical y del océano Índico. El estadio se realizó gracias a un grupo de jóvenes de la isla, con financiación del gobierno y también con el dinero aportado por los jugadores de los distintos clubes del lugar. En total hay nueve equipos registrados, a pesar de ser una localidad pequeña.

Así es el estadio de Kurendhoo Football Ground / Shutterstock

Jens Salling-ip Arsaattarfia (Groenlandia)

Las vistas son impresionantes. El estadio Jens Salling-ip Arsaattarfia se encuentra en Qeqertarsuaq, una singular isla volcánica de Groenlandia. En medio de un paisaje marcado por playas de arena, sobresale el estadio, rodeado de icebergs flotantes. Este terreno, costeado íntegramente por Jens Salling, un habitante local que prosperó en la pesca, ha sabido adaptarse durante años a las duras condiciones del entorno.

Jens Salling ip Arsaattarfia / Cinco Tintas

Mercedes-Benz Stadium (EEUU)

Ubicado en el centro de Atlanta, este estadio destaca por su innovador diseño y experiencia para aficionados. Aunque es un referente en la NFL, fue concebido pensando también en el fútbol y será sede del Mundial 2026. Su rasgo más llamativo es el techo retráctil en forma de molinillo, con ocho paneles inspirados en alas de halcón y en el Panteón de Roma. En el interior, cuenta con una pantalla de 360 grados.

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Así es el Mercedes Benz Stadium / Gettyimages

Craven Cottage (Reino Unido)

El edificio actual es de 1896, pero el lugar tiene historia desde 1780, cuando se construyó una cabaña en una zona boscosa usada como coto de caza de Ana Bolena. En 1905, el ingeniero Archibald Leitch diseñó una tribuna y el pabellón. Actualmente, el estadio del Fulham incluye una grada junto al Támesis y podría ampliarse con servicios como restaurantes, hotel, piscina y spa.