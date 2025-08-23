Así ha sido el estreno en Liga del Ibercaja Estadio: aprueba en logística, suspende en lo demás y se repiten los atascos

Tras las balas de fogueo ante el Mirandés y ante el Huesca, el Ibercaja Estadio afrontaba este sábado su primera prueba con fuego real. Porque el campo portátil ya es, oficialmente, el hogar del Real Zaragoza y, sin ser una casa con los adornos deseados y sin la decoración retro de la ya derruida Romareda, volvió a demostrar que es un estadio práctico y una solución que, aunque con sus lógicos inconvenientes, puede hacer su papel en los dos próximos cursos. Eso sí, todo lo que tiene de funcional lo tiene de artificial. La pasión que desprendía la Romareda no aparece, por el momento, en este campo de alquiler.

La nota más negativa, de nuevo, han sido los atascos de después del partido, con largas filas de coches cerca de la medianoche intentando salir del aparcamiento del estadio, que los abonados que han cogido plaza estrenaban esta temporada, y en calles del entorno, abarrotado de vehículos y con pocas vías de escape para evitar las aglomeraciones. Las retenciones de antes del partido se agravaban tras el encuentro, con muchos agentes intentando regular lo imposible: la avalancha es inevitable y este es quizá el talón de Aquiles de este nuevo estadio modular del Actur. La Ronda del Rabal y los accesos al cuarto cinturón, toda la avenida en dirección al recinto de Ranillas y el centro...

Este embudo circulatorio sigue siendo una asignatura pendiente, mientras el club no ha conseguido colocar las más de 1.500 plazas de parking construidas para sus abonados. Quizá el precio, 150 euros, tampoco resulta atractivo para el aficionado. Funcionaba mejor el transporte público, el autobús y el tranvía, que tienen sus limitaciones de espacio. Y es una tarea por resolver para todos, el club y el ayuntamiento, porque este sábado ni siquiera se ha llenado el Ibercaja Estadio, por lo que con más público solo puede ir a peor en el futuro.

Muchos fueron los que este sábado descubrían el modular por primera vez, aunque la mayoría de los 13.126 espectadores ya habían acudido al Parking Norte durante el verano e incluso algunos se atrevían a hacer de guías para los novatos. Entre unos u otros, la incógnita era comprobar cómo respondía el Ibercaja Estadio a la avalancha zaragocista.

Porque era un día en el que casi tan importante era lo que pasara dentro como fuera del césped. Había preocupación por las aglomeraciones, aunque estas se concentraron más a la finalización del partido. Porque la llegada, entre previsores y zaragocistas que quisieron disfrutar de una abarrotada fan zone, fue bastante escalonada y no hubo problemas significativos.

Una vez ya cada uno en su nuevo asiento, tomó protagonismo el fútbol. Y ahí las cosas pronto empezaron a torcerse. Antes del primer gol del Andorra dio tiempo a comprobar que la grada de Gol de Pie va a seguir haciendo honor a su nombre. A pesar de la clara prohibición del club, allí nadie permaneció sentado. Todo lo contrario, todos saltaban mientras nadie de seguridad, al menos que se viera, les afeara sus comportamientos. Tampoco funcionó la petición del nuevo speaker, Ángel Boira, que se tuvo que escuchar una buena pitada en su primer día cuando recordó las normas de seguridad por megafonía. Por lo demás, su estreno pasó casi desapercibido.

Pareció animarse algo el resto del Ibercaja Estadio viendo que su equipo lo intentaba una y otra vez sin éxito mientras el rugir de las chapas del portátil apareció como nueva forma de animación. Aun así, el ambiente no acaba de coger temperatura. Daba más la sensación de que temperatura. Por momentos parecía más un partido fuera de casa con miles de aficionados desplazados que no un encuentro como local.

Tras el descanso, el apagón. En el campo y en la grada. La expulsión de Pomares fue el inicio de una serie de catastróficas desdichas que convirtió el campo modular, salvo en una pitada con miradas al placo tras el 0-3, en un funeral. La afición salió melancólica porque echa de menos a su Romareda y a su Real Zaragoza, al de siempre. Estadio sustituto tiene y , logísticamente, funciona. Que haya equipo todavía está por ver.