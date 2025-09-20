Sevilla-FC Barcelona: Horario, dónde ver y alineaciones probables

El conjunto de Pere Romeu busca este domingo (16h.) su cuarta victoria consecutiva liguera en Sevilla. El Barça afronta la visita a la Ciudad Deportiva Jesús Navas con la noticia positiva de la vuelta de Clara Serrajordi y Caroline Graham Hansen. La mediapunta portuguesa Kika Nazareth causa baja, en cambio, para este partido.

Si el Barça ha sumado los primeros nueve puntos del campeonato las andaluzas solo han sumado tres ya que arrancaron con victoria pero han sufrido dos derrotas consecutivas. El Barça afronta este encuentro con un balance de veinte goles a favor y uno en contra.

Novedades para afrontar la visita al campo del Sevilla

Pere Romeu se ha mostrado cauto pese a que el equipo andaluz solo ha sumado una victoria en tres partidos y recordó las dificultades del curso pasado en el mismo escenario, cuando el Barcelona se impuso 0-1 con un solitario gol de Aitana Bonmatí: ""Será un partido exigente, un partido complicado. Es un equipo que tiene una buena iniciativa con la pelota, intenta jugar desde atrás y también tiene alternativas de juego directo. Nos esperamos un partido de nivel".

Tras la última sesión preparatoria, Pere Romeu confeccionó la lista de convocadas con las altas de Graham y Serrajordi ausentes en los dos últimos partidos ante Athletic Club y DUX Logroño por lesión, y que "están disponibles" para viajar a la capital hispalense después de haberse entrenado "casi toda la semana con el grupo".

Graham Hansen ante el América / FCBFemení

El técnico barcelonista explicó la ausencia de Kika Nazareth. "Estoy contento con el rendimiento de Kika, nos aporta un plus de magia entre líneas, de encontrar esos pases que no todo el mundo encuentra. Estaba notando algunas molestias y hemos decidido hacer un plan individualizado de 10-12 días para intentar que ella esté al 100% físicamente y pueda afrontar con garantías los partidos a partir de octubre".

Un plan con el que se espera recuperar a una jugadora importante para un curso intenso y con una plantilla menos numerosa que en las últimas temporadas.

La continuidad de Alexia

Pere Romeu también valoró de manera positiva la continuidad de la capitana Alexia Putellas pese al interés del PSG: "Es una jugadora importantísima y la valoramos muchísimo".

El entrenador barcelonista no ha observado nada anormal en la jugadora de Mollet :"Esta semana ha hecho una semana normal de entrenamientos, ha estado centrada en el campo, que es lo que más le gusta, ha seguido siendo profesional como ha sido siempre"

Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona / Valentí Enrich

El técnico azulgrana que no acaba de entender que el mercado de fichajes se haya alargado tanto: "Después de 30 sesiones, una jugadora se puede ir. No me acaba de gustar esto, pero sí que es verdad que aquí hemos estado bien y la gente está siendo muy profesional".

La Champions

Finalmente, el técnico azulgrana se ha mostrado "ilusionado" con el sorteo del nuevo formato de la Liga de Campeones en el que el Barcelona quedó encuadrado con Chelsea, Bayern de Múnich, Benfica, Roma, Lovaina y París FC: "Estoy contento con este formato, jugar contra más equipos, conocer a más rivales y ciudades bonitas. Creo que tenemos un bonito reto por delante, con partidos de maxima exigencia"

Pere Romeu durante el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA/Eric Alonso

Antes de la ilusión de la Champions toca superar al Sevilla que buscará dar la campanada.

Horario y dónde ver

El partido entre el Barça y el Sevilla correspondiente a la cuarta jornada de La Liga F se disputará en la Ciudad Deportiva Jesús Navas este domingo 21 de septiembre.

El partido se jugará a las 16 horas y se verá en directo en DZN.

Alineaciones probables

Sevilla: Sullastres, Álvarez, Llamas, Kanteh, Lucía, Cerrato, Márquez, Hagel, Marqués, Alba López y Torres

FC Barcelona: Cata Coll, Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Aitana, Alexia; Vicky, Pajor y Pina

Árbitro: Paola Cebellado