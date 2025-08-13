Las Sesiones AFE, la otra alternativa para los jugadores sin equipo

En el fútbol no todo son contratos multimillonarios y grandes estrellas. La mayoría de futbolistas, ajenos al glamour y la exuberancia de la Primera División, son obreros del balón que luchan por ganarse la vida jugando al fútbol, su pasión. Y eso, no siempre es fácil. No siempre pueden encontrar un nuevo equipo, unas condiciones decentes o una oportunidad a su altura. Por eso, la Asociación de Futbolistas Españoles, sindicato independiente de los jugadores, lleva a cabo las Sesiones AFE, una iniciativa para ayudar a los jugadores y jugadoras en paro a conseguir una salida.

Ya van 38 ediciones para las masculinas, iniciadas en 2011; y dos para las femeninas, de más reciente creación. Ambas cuentan con 25 futbolistas que, a lo largo de dos semanas, disfrutan de una preparación profesional con un cuerpo técnico cualificado y con la celebración de varios partidos que tienen el objetivo de colocarles en un equipo tanto nacional como internacional. Para los jugadores, el único requisito para participar en estas Sesiones AFE es no tener equipo, y pueden usarlas como un trampolín para su carrera. Y es que, con los números en la mano, las Sesiones AFE son todo un éxito, ya que como nos cuenta a SPORT el técnico del equipo masculino, Jesús Vázquez, "el 90% de los jugadores acaban encontrando equipo".

Las Sesiones AFE, una nueva oportunidad

Es por esos resultados que las Sesiones AFE se han convertido en una oportunidad. Una carta más en la baraja del futbolista cuando se trata de encontrar equipo. Entre los 25 jugadores que conforman la convocatoria masculina se encuentra Giuliano Bertino (Buenos Aires, 2004), habilidoso extremo italoargentino que el año pasado consiguió el ascenso a 1a RFEF con el Teruel. Su participación en la gesta no fue la esperada y vio en las Sesiones AFE una oportunidad: "pasaban los días y veía que no llegaba nada. Por eso, me decanté por las Sesiones AFE, ya que creo que físicamente es una oportunidad muy buena y puedo aprender mucho. Es increíble estar aquí, la verdad", explicaba el futbolista.

Giuliano Bertino durante las sesiones AFE / Carla Cortes

El equipo masculino ha completado ya dos partidos en este 'stage' preparatorio, frente a La Nuncía (0-4) y el Hércules (2-2), y empieza a encarar ya la recta final de una concentración en el Hotel Bonalba Alicante que concluirá el día 17 de agosto. De momento, todavía les quedan cuatro días por delante y un partido más frente al Alcoyano de Segunda RFEF, pero Giuliano ya tiene los ojos puestos en el futuro. El jugador nacido en Buenos Aires aseguró que "estoy abierto a escuchar ofertas tanto a nivel nacional como en el extranjero. El objetivo sería llegar a algún club en el que pueda adaptarme, porque al final lo importante es que pueda sumar minutos y demostrar lo que soy".

Un 'Stage' de alto nivel en un entorno profesional

Desde hace un año, la AFE también comenzó a apostar por las Sesiones femeninas. El objetivo es el mismo y la praxis también: Un stage profesional para dar visibilidad a esas jugadoras que necesitan encontrar equipo. Una de las figuras más destacadas en esta convocatoria es la de Carolina Souto (Santiago de Compostela, 2008), joven extremo que disputó media temporada en el Lóstrego de 3a RFEF, hasta que se vio obligada a abandonar la disciplina para capitanear a la selección gallega en el Campeonato autonómico sub-17 de fútbol playa. Souto, al igual que Bertino, se encontró sin equipo e intentó probar suerte con las Sesiones AFE: "Me apunté a las Sesiones por ver si me salía algo y podía ir a por ello. También pretendía subir la categoría, ya que este año estaba jugando en Tercera Federación y mi objetivo era por lo menos llegar a un equipo de Segunda Federación y poder seguir avanzando en mi carrera".

Carolina Souto, en las sesiones AFE / AFE

Allí, Carolina se ha encontrado un 'stage' de primerísimo nivel, dirigido por la exguardameta del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano Estefi López en las instalaciones del conjunto 'colchonero' en Los Ángeles de San Rafael. Su experiencia y el de sus compañeras de staff está siendo clave para conformar un buen grupo de trabajo y que jugadoras como Carolina, con muchos meses de inactividad, puedan "coger el rodaje que tenía antes. Lo tienen todo superbién montado para que vaya todo superfluido y a nivel personal, pues ya te digo, somos como una familia", sentenciaba la atacante gallega insistiendo.

Un proyecto más allá del rendimiento deportivo

Como explicaba Carolina, el grupo en estos contextos es muy importante. Y es que no para todos los jugadores es fácil verse sin opciones a pocas semanas de arrancar las competiciones. Por eso, el técnico del conjunto masculino, Jesús Vázquez, leyenda del Recreativo de Huelva con más de 100 partidos en Primera División, incidía en la importancia de crear un contexto positivo para motivar a que los jugadores sigan tirando adelante: "Los 25 futbolistas que tenemos aquí tienen una cosa en común: Su club ha dejado de contar con ellos, o ningún equipo les ha contactado. Por eso, tenemos que hacer una lucha diaria de motivación e ilusión. Hay una gestión grupal enorme, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, para que intenten brillar y dejen atrás esa frustración por no encontrar equipo".

Jesús Vázquez, técnico de la 38ª edición de las Sesiones AFE / Carla Cortes

Jesús es la voz de la experiencia. Excapitán del 'Decano', sufrió en sus propias carnes uno de los problemas que más persiguen a los jugadores semiprofesionales de España: los impagos. En su equipo hay varios jugadores víctimas de esta situación, la cual "te hace preguntarte: ¿merece la pena todo el esfuerzo que hago para dedicarme al fútbol? Es muy difícil de llevar, pero hay un respaldo tremendo de AFE, hay una seguridad también en los pagos y suficientes herramientas que el jugador puede tomar para aliviar esa situación, aunque lógicamente que no se produzca el pago siempre va a ser negativo", apuntaba el técnico.

En medio de contextos difíciles, carreras en pausa o, simplemente, pocas oportunidades, ya hace años que la AFE se erige como una alternativa para esos futbolistas que no viven entre lujos y contratos millonarios. Desde 2011, el principal sindicato de futbolistas españoles puso en marcha una iniciativa que está siendo todo un éxito y, como explicaba Jesús Vázquez, busca "hacerle ver al futbolista que está arropado, acompañado; y que va a conseguir encontrar equipo".