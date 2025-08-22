La Serie A quiere llevarse a Álex Sala del Córdoba CF

Álex Sala se encuentra más cerca de dejar el Córdoba CF antes de que tome velocidad la temporada 2025-26 en Segunda División A, cuando faltan sólo días para que cierre el mercado estival de fichajes. El centrocampista blanquiverde, que fue titular en El Molinón en la primera jornada de Liga, ha despertado el interés de más de un club italiano concretamente alguno de la Serie A, y cuyas negociaciones se encuentran situadas más allá del primer contacto.

La operación, según comentan agentes relacionados indirectamente con la negociación, parece interesante para el Córdoba CF desde el punto de vista económico, ya que entre fijos y variables, la entidad blanquiverde vería cómo el total del traspaso de jugador se acercaría o rebasaría, incluso, la cláusula de rescisión que tiene Álex Sala en su contrato con el Córdoba CF.

Si las negociaciones cuajan, y todo hace indicar que lo harán, el futbolista competiría la próxima temporada en la Serie A, mientras que el Córdoba CF tendría cubierta la posición por la llegada de Dani Requena, aunque no sería descartable que la entidad blanquiverde peinara el mercado en estos últimos días, dada la llegada de dinero del traspaso de Álex Sala y el margen de límite salarial que aún queda en el Córdoba CF, máxime con el traspaso de Álex Sala. Así, se buscaría en el mercado un centrocampista más que completara, aunque sin ir a la desesperada, ni mucho menos, ya que la presencia del jugador cedido por el Villarreal da garantías de que el puesto esté cubierto.

En todo caso, lo que sí parece claro es que hoy, Álex Sala, se encuentra un paso más cerca de salir del Córdoba CF que hace un par de semanas. Y que su destino, de una manera u otra, parece unido al de la Serie A italiana.