Sergio Sánchez, exfutbolista, desvela la operación extrema que le permitió seguir jugando al fútbol: "Había un 14% de riesgo…"

Sergio Sánchez ha revelado en El Cafelito de Josep Pedrerol uno de los episodios más impactantes de su vida deportiva: la operación cardíaca a la que se sometió en Hamburgo tras recibir la llamada de un cirujano alemán, Hans Sievers, quien aseguraba haber realizado pruebas suficientes como para garantizarle una alta probabilidad de recuperación.

Según contó, él sería la primera persona en someterse a ese tipo de intervención, un procedimiento sin referencias previas y con un nivel de riesgo considerable, pero que abría la puerta a volver a competir. "Era para jugar. Si no, yo no me hubiera operado", confesó.

Una operación con el corazón detenido

Sánchez relató la crudeza del proceso quirúrgico. La intervención era extracorpórea, lo que implicaba parar el corazón, extraerlo y trabajar con él detenido mientras una máquina asumía su función.

Para acceder, los médicos debían romper las costillas y abrir el esternón, un procedimiento de máxima complejidad cuyo momento crítico llegaba al intentar reactivar el corazón mediante una descarga eléctrica. "Había un 14% de riesgo", explicó. "Te quitan el corazón porque no puedes operar algo que está parado. Luego te lo ponen otra vez y con la descarga tiene que reactivarse y salir todo bien".

A pesar de conocer cada detalle antes de entrar en quirófano, su determinación por seguir jugando fue más fuerte que el miedo. Hoy, admite que su decisión habría sido distinta: "Con más conciencia, con mayor madurez, probablemente habría dicho que no".

Sin médicos que quisieran firmar

Tras la operación, la situación no fue más sencilla. Ningún médico quiso firmar un documento que autorizara su regreso a los terrenos de juego. La responsabilidad recaía únicamente en él. "Yo me hago responsable. Si me quedo en el campo, es cosa mía", recordó.

Una circunstancia que comparó con la vivida por Jorge, mencionado en la entrevista, quien tras perder un riñón también tuvo que firmar su propia autorización para seguir compitiendo, sin que ningún profesional asumiera el riesgo.

El regreso y los mejores años

Contra todo pronóstico, Sergio Sánchez volvió a jugar y, lejos de limitarse, vivió sus mejores años como futbolista, especialmente en el Málaga, donde rindió a un nivel sobresaliente después de aquella intervención que rozaba lo imposible. "Para vivir había muchos médicos; para jugar, solo uno", recordó, subrayando la valentía, o la temeridad, que marcó aquel capítulo de su carrera.