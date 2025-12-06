Sergio Sánchez: "Me dijeron que nunca podría volver a jugar al fútbol"

En su mejor momento deportivo se le cayó el cielo encima. Sergio Sánchez (Mataró, 1986) tuvo que frenar en seco su carrera futbolística a causa de un grave problema cardíaco, una dilatación de la arteria aorta, que se le detectó a finales de 2009, cuando estaba jugando en el Sevilla, procedente del Espanyol. Fue una noticia que le marcó un antes y un después, especialmente tras el fallecimiento de Antonio Puerta y Dani Jarque, cuando todo estaba a flor de piel.

El deportista se recuperó y volvió a disfrutar de lo que más amaba, el fútbol. Sánchez atendió a SPORT durante el 'Foro Deporte y Salud' para contar cómo le informaron de que tenía que colgar las botas, algo que jamás había explicado hasta la fecha.

Sufriste un problema cardíaco que te apartó del fútbol. ¿Cómo encajaste el golpe?

Voy a contarlo por primera vez. Fichó por el Sevilla en un momento óptimo de mi carrera deportiva, selección española, jugando absolutamente todo. Y, de repente, dejó de empezar a jugar sin explicación ninguna. El 31 de diciembre me llama Manolo Jiménez, el entrenador del Sevilla, y me comunica que he de ir al Sánchez Pizjuán, porque el presidente José María del Nido quiere hablar conmigo.

¿Qué pensaste en el momento de coger la llamada?

Lo tenía claro. Me acababan de fichar, empecé jugando todo, y con el paso de los partidos había perdido protagonismo, y pensé: 'Me van a ceder o algo pasa'. Jamás imaginé que iban a estar el presidente y los cuatro médicos del club sentados en el despacho. En ese momento, del Nido me dio la mano y me comunicó que me habían encontrado una patología cardiaca, y que no podía a volver a jugar al fútbol en la vida. De la noche a la mañana, mi vida cambió.

Al recibir la noticia, ¿cómo reaccionaste?

Me desmayé. Entré en un ataque de ansiedad brutal, me desconecté. No era consciente de lo que me estaba pasando y de las consecuencias que iba a tener de cara al futuro.

Sergio Sánchez, disputando un partido contra el Barça / EFE

Qué noticia tan negativa para finalizar el año. ¿Debió de ser muy duro?

¡Buf! Ni te lo imaginas. Después de que me comunicaran que no podía volver a jugar nunca más al fútbol, tuve que viajar a Barcelona para estar con toda mi familia y celebrar fin de año. En la típica familia que, siempre que me veían, me preguntaban cómo estaba y esperaban que siguiera rindiendo al máximo nivel para volver a ganar títulos. Fue muy duro. Por dentro estaba roto, pero no quise decir nada para no estropear la noche. Finalmente, me fui.

¿Esperaste mucho tiempo para contárselo o se lo dijiste al día siguiente?

En la misma mañana del 1 de enero. Y gracias a mi representante Pepe Mesas, ya que era incapaz de decírselo a toda mi familia. Se lo comentamos juntos y me sorprendió la reacción de mis padres porque se lo tomaron genial. En cambio, yo estaba derrumbado porque perdí la ilusión, cuando mejor estaba.

"No tenía referencias para ser optimista" Sergio Sánchez — Exjugador del Espanyol, Sevilla y otros equipos

¿Cómo te animaron tus padres?

Mis padres buscaron la parte positiva. Me dijeron: 'Estás vivo y para nosotros lo importante eres tú, no el fútbol'. Se lo tomaron bien, pero yo lo pasé muy mal porque no tenía referencias para ser optimista.

Sergio Sánchez, un ejemplo de resiliencia / Sport

La recuperación no debió ser nada sencilla...

La decisión que tomó el Sevilla fue sacarme del país, para dejar de lado el ruido mediático que se estaba generando con mi caso, especialmente después de lo de Jarque y Puerta, porque todos los medios de comunicación querían saber de mi situación. Era mucha presión. Estuve dieciocho meses fuera y me sentí fastidiado, porque era algo que no podía controlar. Gracias a Dios, me recuperé y volví a jugar.

El deporte y la salud van de la mano. ¿Qué opinas del foro que organizó SPORT, que busca visibilizar casos como el tuyo y transmitir un mensaje de conciencia a la sociedad?

Es vital. Va más allá del ámbito de élite. Unir el deporte con la salud crea sinergias que todos debemos integrar en nuestra vida diaria. No hay frase más poderosa que “el deporte es salud”. Y no solo hablo del aspecto físico, sino también del mental. El estrés, la adrenalina y las exigencias del día a día se gestionan mejor a través del deporte, que permite al cuerpo liberar tensión de manera natural. No tengo dudas de que es beneficioso para cualquier persona, no solo para quienes están en el ámbito deportivo o de élite.