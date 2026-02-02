Sergio Ramos espera su futuro comiendo con amigos: Vinos caros y un animal en peligro de extinción crítico

Sergio Ramos sigue sin equipo después de terminar su etapa en Monterrey, México, y se baraja un último (o no) baile en Milán junto a su eterno compañero, Luka Modric. Sin embargo, no ha perdido el tiempo y, además de entrenarse con Ilia Topuria, también ha revelado su intención de comprar al Sevilla FC por el que ya ha realizado una oferta.

Mientras todos estos temas se van cociendo a fuego lento, el camero continúa con su vida privilegiada gracias a los cuantiosos contratos que le ha permitido firmar el fútbol de élite después de más de 20 años como profesional.

Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla FC hace dos temporadas. / AFP7 vía Europa Press

En esta ocasión, Ramos publicó unas imágenes de su última comida en casa en la que le "tocó hacer de chef" para sus amigos, mientras veían el polémico Real Madrid - Rayo Vallecano en la televisión.

Se trata de una comida en la que había vinos extremadamente caros, como un Petrus Pomerol del 2015 que se puede encontrar a casi 8.000 euros la botella; un Grands Eechezeaux de 2012, valorado en casi 4.500 euros; o un Dom Perignon cuyos vinos suelen alcanzar precios igualmente prohibitivos.

Las angulas, un alimento limitado

Sin embargo, lo más sorprendente es su plato de acompañamiento, ya que se trata de un animal que se encuentra en peligro de extinción crítico y aparece en la Lista Roja de la Unión Internacional per a la Conservación de la Naturaleza (UICN): la angula.

La cena de Sergio Ramos: angulas y vinos caros. / Instagram

Por este motivo, su pesca está cada vez más regulada y el precio del kilo puede alcanzar fácilmente los 1.000 euros. De hecho, hace tan solo unas fechas el Gobierno proponía catalogar oficialmente este animal entre las especias en riesgo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), precisamente para restringir al máximo su consumo y permitir la repoblación.

Sin embargo, es cierto que todavía no se ha dado ningún paso más y su pesca no está regulada, pues no ha habido el acuerdo indispensable entre las Comunidades Autónomas, aunque desde 2024 la angula está incluída como especie en peligro de extinción por el Catálogo Español de Especies Amenazadas.