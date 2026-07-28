Sergio Ramos 'desvela' con qué jugador argentino se pegaría en La Velada

La Velada del Año VI tuvo de todo. El evento de Ibai Llanos ha superado los 87 millones de espectadores entre todas las plataformas digitales, sumado a toda la gente que había en el estadio de La Cartuja. Los combates de boxeo fueron entretenidos. Sobre todo, el combate entre el youtuber byViruZz y Gero Arias, que fue un recital de golpes, sin casco y ofreciendo un gran espectáculo. El argentino se llevó la pelea, ante la expectación de todo el país.

El evento se ha convertido en una referencia en internet y las plataformas de creación de contenido, aunque como bien avisa siempre Ibai, es boxeo no profesional. Un show, aunque eso sí, con una gran preparación durante meses.

Un combate caliente... ¿y revancha?

Después del evento, muchas personalidades se ofrecieron para combatir el año siguiente. No obstante, los futbolistas profesionales no tienen permitido pelear. Uno de ellos, que de momento no tiene equipo y quién sabe si se retirará, es Sergio Ramos. El 'camero', fiel seguidor de la Velada, le dio 'me gusta' a una publicación en Instagram que lo enfrentaba a Leonardo Paredes.

El centrocampista argentino ha estado en el foco tras el enganchón que tuvo con Eric García y Gavi en la final del Mundial. No obstante, a Ramos le gustó la idea. La publicación decía lo siguiente: "El combate que toda España quiere ver".

La Velada del Año VI da un nuevo salto gracias a su apuesta por la multiplataforma / La Velada del Año 6

El central español cerró su etapa en el Rayados de Monterrey tras finalizar la liga regular. Una etapa que le ha permitido aumentar su patrimonio y vivir experiencias nuevas en el fútbol de la otra parte del océano. Desde que finalizó su contrato en diciembre, el defensa ha recibido múltiples ofertas para regresar a Europa.

Pero el sevillano se plantea todos los escenarios posibles: desde seguir jugando a fútbol a retirarse definitivamente. Una decisión que iría ligada a la compra de la propiedad del Sevilla FC, la cual tendría un rol importante. Adquirir el club de su infancia es un objetivo de 'el camero', y sería imposible de compaginar con su carrera como jugador.

Noticias relacionadas

Ramos, además, estuvo a punto de comprar el Sevilla, pero la operación se encuentra rota y cancelada, tras un principio de acuerdo inicial que rondaba los 450 millones de euros.