Sergio Pellicer: "Tenemos que dar nuestra máxima versión en Las Palmas"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa a 48 horas de enfrentarse a la UD Las Palmas, en el que será el primer desplazamiento del Málaga CF en esta Liga Hypermotion 25/26. El de Nules se muestra confiado ante el reto de asaltar el feudo de uno de los recién descendidos a Segunda División, pero es consciente del desafío: "Tenemos que dar nuestra máxima versión."

Reto difícil ante la UD Las Palmas

"Es un equipo firme candidato para estar arriba. También con un entrador nuevo, con una idea, un modo de juego muy atrevido. No es un equipo que necesita tener esa posesión para hacer daño. A nivel ofensivo tiene muchísima calidad y luego a nivel defensivo creo que maneja muy bien las diferentes estructuras. Creo que es un partido muy bonito para todos, muy atrevido para todos, en el cual creo que va a poner, como siempre digo, a prueba de esos retos que tenemos. Nosotros vamos con muchísima confianza también, después de ver el otro día y de las cosas que estamos mejorando. Eso sí, tenemos que dar nuestra máxima versión."

Lesión de Pastor

"Un mazazo bestial, por todo lo que es a nivel personal. La vida te pone a prueba y cuando pasan estas cosas es porque lo que tenía que venir, dentro de un tiempo va a ser mejor, y sobre todo ya estar cerca de él, de su familia. Me da mucha rabia, porque creo que llevamos dos años y medio, dos temporadas y media, las lesiones nos están afectando mucho y eso es mala suerte también. Creo que en dos jornadas, creo que somos el equipo que más nos ha golpeado. Esto es fútbol y saber atenderlo y darle nuestro máximo apoyo, a partir de ahí buscar soluciones".

Recta final de mercado

"Estoy convencido que el club va a hacer el último esfuerzo, seguramente, pero ahora mismo yo creo que hay que esperar ya. Lo primero que pasa es Las Palmas y hay que esperar en estos días que pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que hay una relación muy directa, muy honesta. Ellos hacen un esfuerzo. Y en ese aspecto focalizamos en lo mejor, en el rendimiento. Y es que, fíjate, los peajes que también paga la dirección deportiva. En este caso, el mismo día que firmamos a Dorrio, ocurre lo de Álex Pastor, lo de Luismi... En dos semanas nos ocurrieron muchas cosas. Y no es fácil tampoco. No es fácil ni para el entrenador ni para la dirección deportiva. Y por eso estamos buscando lo mejor para el equipo y haciendo un esfuerzo todos, tanto en la administración como en la gerencia. Todo buscando lo mejor para el club".

Soluciones en la plantilla

"Cada jugador tiene un perfil distinto. Por eso todos los entrenadores tenemos que ajustar los perfiles que tenemos en la platilla. Nuestra idea de juego va a ser igual con los matices de los diferentes jugadores. Yo estaba muy contento, sobre todo, porque creo que el nivel, tanto de Javi como de Álex, está siendo un nivel muy alto, con cosas que mejorar. Murillo y Einar también, haciendo un buen en el entrenamiento día a día".

Jauregi y Haitam

"Haitam ha empezado esta semana. Ya tenemos una experiencia con él. No hay que tener prisa. Seguirá entrenando, recuperando y ya ha completado su primera semana. Y sí, Jauregi estará dentro de la convocatoria, luego vamos a ajustar el sistema también de las cargas".

Dorrio

"Un jugador muy dinámico, muy atrevido, con muchísima profundidad, muy explosivo. Al estar dos meses, sobre todo, entrenando solo, vamos a hacer un plan específico con él, poco a poco. No irá a Las Palmas. Creo que es un jugador que nos va a ayudar. Características totalmente diferentes en la posición del extremo derecho, que tenemos a Larrubia, que es un extremo, sobre todo, más dinámico, más de fuera hacia adentro."

Adrián Niño, convocado con la sub-21

"Es una gran noticia para Adrián. Felicitarlo. Y la situación nuestra, pues que también la podríamos entender. Habla muy bien. Con Roberto nos costó un año. Y con Adrián, en dos partidos, ya va a la selección. Entonces, habla muy bien de la dirección deportiva. Habla muy bien del chaval. Habla muy bien de todos. Eso también es algo bonito. Los jugadores vienen, mejoran aquí. Es una apuesta muy bonita. Cuando llegue el día del Granada nos tocará buscar soluciones, pero nos alegramos."

¿Fin de ciclo en el Málaga MCF?

"Lo que quiero transmitir es que para quedarnos en un club como el Málaga, tenemos que mejorar a la temporada pasada. Y eso es lo que yo quiero transmitir a mi cuerpo técnico y para los jugadores. Conseguir los objetivos. Y luego, a ver hasta dónde podemos llegar. Yo siento un cariño por parte del club y por parte de la gente enorme. Es mi casa. Mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Pero quiero también esa incomodidad que tengamos todos. Y yo creo que eso es el reflejo que quiero transmitir. Esa energía, esa hambre. Quiero ganar, porque el club y la afición se merecen lo máximo".

Posible ausencia de Izan

"Si tiene que ir al Mundial, es muy bonito también para él. Y tendremos que pagar ese peaje. Pero lo que tenga que venir ya vendrá. Cuando se acerque el momento, ya lo comentaremos".

Cambios contra la Real B

"Pensábamos que con dos delanteros podíamos ser mucho más agresivos en la presión. Perdiendo un poquito el control del partido. Se hizo un largo desgaste. Yo creo que los jugadores tienen que saber entender esa situación. Los cambios se hacen buscando siempre la mejor".