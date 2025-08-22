Sergio Pellicer: "No podemos bajar ni una décima nuestro nivel de intensidad"

Sergio Pellicer compareció este viernes en rueda de prensa a dos días de recibir la visita de la Real Sociedad B. El de Nules repasó la actualidad malaguista, marcada por la lesión de Luismi y la noticia de que el club no acometerá más fichajes en lo que resta de mercado.

Real Sociedad B

"Al final son equipos con una idea muy clara, perfil de equipo de cantera. Es una metodología que también se traslada al primer equipo. El equipo siempre tiene que tener mucha empatía y ponerse siempre en el lugar del otro, se lo he dicho a los jugadores, imaginar cuando estabais en un filial, el poder debutar en la Segunda División, en un estadio como la Rosaleda, pues imagínate la ilusión, las ganas, el atrevimiento que van a tener los chicos. Es un equipo con un esquema 4-3-3, con interiores muy abiertos, con gente de arriba con muchísima verticalidad. Los filiales suelen tener un debe a nivel defensivo y, el otro día, demostraron mucha solidez defensiva y un compromiso no acorde a lo que realmente era un debut en la categoría".

Trabajo de la semana

"Ha sido una semana muy buena, probando muchísimas cosas. Hoy hemos bajado un poco la carga y hemos trabajado aspectos más analíticos. A los chicos los veo bien, pero como siempre digo incómodos y en alerta. Nosotros no podemos bajar ni una décima de segundo nuestro nivel de intensidad. El momento que haya un jugador o alguien que bajemos ese nivel de intensidad, el equipo lo nota mucho."

Luismi

"Primero de todo decir que esperamos una pronta recuperación para él, sobre todo para toda su familia, que pasó un mal momento. Es la cara oculta del fútbol, no es todo tan bonito como parece. Esperar que tenga una pronta recuperación y nosotros a buscar soluciones.

Lo estaba hablando con su mujer y lo más importante es que realmente es un titán. La verdad es que hemos pasado un susto, gracias a Dios realmente es menos grave de lo que parecía, sobre todo por el golpe que podía haber afectado el ojo. Dentro de esa gravedad que tiene, ahora esperar que cumpla los plazos, que esté con su familia y luego, como digo, nuestra familia malaguista lo esperaremos con los brazos abiertos".

Lesiones

"Nos ha golpeado muy duro la competición en 21 minutos. A final son lesiones importantes. Estamos a base de golpes durante estos dos últimos años, de lesiones que son incontrolables en esto del fútbol. Y en ese aspecto tenemos que darle una vuelta, todo porque es una situación en la que tenemos que dar todos un paso hacia adelante y encontrar soluciones".

Negativa del club a más fichajes

"Tenemos que hacer un esfuerzo todos. Estoy muy contento con la plantilla, pero en estos tres años tengo otros jugadores que han jugado muy poco por tema de lesiones, que son Ramón, Haitam y Moussa. Y ahora con el tema de Luismi es 3 más 1. Son situaciones de incógnitas en una temporada muy larga. Son conscientes tanto en ese aspecto Kike como José María, y sobre todo en ese aspecto de la parcela deportiva. Loren y yo que estamos aquí sabemos que realmente estamos en una situación buena de una plantilla que se nos está quedando sobre todo, como digo, con gente con mucha hambre, con los jugadores que han venido, con la gente que ha subido del filial, pero tenemos ese debe con las lesiones".

Oportunidades para otros futbolistas

"Ha habido momentos que ante estas adversidades de jugadores lesionados, por lesión importante, han aparecido otros. Y han aparecido oportunidades. Por ejemplo, apareció Chupete. Entonces, yo creo que ante estas situaciones hay que buscar también las cosas positivas y ver que hay oportunidades".

El reemplazo de Luismi

"Hay muchas alternativas. Tanto en este aspecto con Izan, con Juanpe, con Dotor, con Rafa, con Dani Lorenzo... Incluso, hay situaciones que hemos probado esta semana, con Pastor y Einar, en el hipotético caso, que son perfiles de jugadores que también pueden jugar en esa posición de seis. Muchas veces tenemos que buscar ese perfil de jugadores que a lo mejor no sean tan bonitos para el espectador, pero que sean jugadores que hagan mejor a ese perfil."

Dani Lorenzo

"Es un jugador que, además, el otro día entró bien en el partido, luego por las circunstancias del gol tuvo que actuar de 8, ahí es donde tiene que mejorar, tiene que mejorar las vueltas, tiene que mejorar el apartado físico, pero Dani tiene un talento ya lo sabemos, un talento descomunal. El tema es que tiene que tener continuidad, continuidad en su trabajo, continuidad como todos los chicos y yo creo que hay una buena competitividad ahí entre ellos".

Segundo partido consecutivo en La Rosaleda

"Es difícil conseguir dos partidos consecutivos ganar en casa, pero sabes que nuestra fortaleza está ahí y después del otro día, que nos vamos con ese sabor agridulce de solo un empate, que creo que hicimos más situaciones para que la victoria estuviera a nuestro lado. Obviamente, delante de nuestra gente, nuestro objetivo está por ganar en casa. Poder ir a Las Palmas con 4 puntos sería algo muy importante".