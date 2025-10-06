Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano

La dirección deportiva de Orlegi Sports se ha dado un margen estrecho –esta mañana, 12 horas, entrena el equipo rojiblanco, pero la sesión regenerativa será liderada por un interino– para cerrar al relevo de Garitano en el banquillo del Sporting. Este lunes o, ya a más tardar el martes, se cerrará a un nuevo preparador. Ayer, al cierre de esta edición, los dirigentes del club gijonés discutían entre dos o, a lo sumo tres, nombres: uno de los que más gusta es Sergio González, de 48 años de edad y cuya candidatura fue avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Aunque agradan más perfiles. Con experiencia en Primera División y una respetada trayectoria en el fútbol, el catalán agrada mucho en el seno de Orlegi Sports; ven en él a un entrenador con liderazgo, una trayectoria muy importante, y amplio conocimiento de la categoría. Sergio ya sabe lo que es subir, como demostró con el Valladolid. Su última experiencia en un banquillo fue con el Cádiz, donde fue cesado en 2024. En todo este tiempo ha recibido muchas ofertas, pero se ha dado un tiempo para reflexionar y descansar.

Entienden en Orlegi que Sergio tiene ambición y es un conocedor de la cantera tras destacar también en el Espanyol. Hay otro nombre que, al menos, está en la lista y también bien situado. Hoy, el órgano de dirección del club gijonés tiene previsto mantener encuentros con los entrenadores que están en esa lista, y, ya después de esa ronda de entrevistas, tomar una decisión.

El equipo se entrena hoy en Mareo

Este lunes, la expedición tomará un vuelo a las 9: 35 horas de la mañana y se prevé su llegada en el aeropuerto de Asturias a eso de las 10:45. El equipo, de hecho, se ejercita a las 12 horas en Mareo.

Vía: La Nueva España