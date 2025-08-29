Sergio Escudero, «como si tuviera 20 años»

Los problemas en el codo convirtieron la temporada pasada en un ejercicio casi en blanco para Escudero, pero el pucelano ha vuelto. Él está disfrutando: «Estoy con mucha ilusión, la misma con la que vine el año pasado y no tuve suerte. Como si tuviera 20 años y acabara de llegar a la élite. Hay que aprovechar cada momento, espero dar mucho».

«Tenemos mucha confianza en Mella, pero esto es fútbol. Siempre vas a tener un compañero que te va a hacer de competencia. Le vendrá bien para mejorar», apunta del rol del canterano. Escudero aguarda que acabe ya el mercado: «Es difícil para el equipo, el entrenador… Gente que tiene que salir, gente que llega. No son situaciones bonitas para los compañeros, los vemos sufrir también. Que se acabe, que estemos aquí el martes los que tengamos que estar y a seguir trabajando».