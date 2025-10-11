Sergio Canales relata el sufrimiento que le causó fichar por el Real Madrid: "Tenía tanta ansiedad que merendaba pizza"

Sergio Canales afronta la recta final de su carrera en el fútbol mexicano. El de Santander, a sus 34 años, disfruta de su etapa en el Rayados de Monterrey, club en el que comparte vestuario con jugadores consolidados como Sergio Ramos, Oliver Torres, Anthony Martial o Lucas Ocampos.

Canales, que dejó el Real Betis y conjuntamente el fútbol español, recordó sus inicios en el fútbol profesional, cuando militaba en el Racing de Santander y recibió la llamada, ni más ni menos, que del Real Madrid. Sergio Canales llegó al conjunto blanco en 2010 con solo 19 años, tras deslumbrar en el Racing de Santander como una de las grandes promesas del fútbol español. Su fichaje despertó una enorme expectación, y al principio dejó buenas sensaciones en los partidos de pretemporada y en sus primeras apariciones oficiales.

La incertidumbre y la falta de oportunidades

Sin embargo, la fuerte competencia en el equipo, con jugadores como Özil, Kaká o Di María, y la falta de continuidad bajo las órdenes de José Mourinho limitaron sus oportunidades. Su primera temporada se cerró con apenas un puñado de partidos y un gol, lo que llevó al club a cederlo al Valencia para que tuviera más minutos. En el Valencia mostró destellos de su talento, pero dos graves lesiones de rodilla truncaron su progreso y marcaron un antes y un después en su carrera. Finalmente, el club valencianista lo fichó en propiedad, poniendo fin a su etapa en el Real Madrid.

"Yo llamaba y les decía: 'Oye, que en junio acabo contrato y me puedo ir gratis. ¿No me vais a renovar'. Llega enero, cuando me quedaban seis meses de contrato y me llegan ofertas de equipos como Manchester City, Chelsea, Madrid, Barça... Todos los equipos. Mi padre fue a hablar con Ferguson a Londres. Después de todo eso, el Racing me llama para renovar. Yo me quería quedar, pero me dicen que me querían renovar para venderme", afirma Canales en el pódcast 'We Are Brave'.

Canales asegura que fichó por el Real Madrid porque era el único que le ofreció quedarse un año más cedido en el Racing. "En el año que ficho por el Madrid llegan Özil y Di María. Ese verano llega Mourinho y quiere que haga la pretemporada. Me sale muy bien y en el primer partido deja a Özil y Di María en el banquillo y me pone de titular. Aun así, yo quería volver al Racing porque quería jugar, pero mi padre me dice que me quedase. Fue todo muy rápido", dice.

"Lo pasé mal en el Real Madrid"

Con el paso de los años, Canales ha reconocido que aquella experiencia, aunque le enseñó mucho, fue un auténtico calvario por la falta de oportunidades y la presión de jugar en un club tan exigente. Aun así, supo reinventarse en la Real Sociedad y el Betis, donde se consolidó como un futbolista maduro y volvió a ganarse un lugar en la selección española.

"No estaba preparado para tener paciencia, sabía que iba a sufrir y pasarlo mal y así fue. Por las tardes estaba con las luces apagadas en casa, llorando en el sofá. Lo pasé mal en el Madrid, fue muy duro".

"Yo les decía a mis padres que no quería estar en el Madrid, sabía que no iba a jugar. No tengo muchos recuerdos de esa época, la mayoría los he borrado de la mente porque no eran buenos. En el Madrid tenía tanta ansiedad que merendaba pizza. No era consciente de lo que hacía", explica Canales en el pódcast.