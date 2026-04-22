Sergio Canales cierra su historia con Rayados y prepara su regreso a España

Serán las últimas semanas de Sergio Canales con Rayados de Monterrey en el fútbol mexicano, donde ya sin posibilidades al título, pone la mira en su regreso al fútbol español para jugar con el Racing de Santander, 16 años después de su salida.

En una temporada en la que el Monterrey ha quedado oficialmente fuera de la contienda y sumergido en una crisis de resultados y desempeño de sus jugadores, se plantea una reestructuración de la plantilla, con Canales saliendo este verano como agente libre.

Además de su regreso sin coste al club en el que se formó, aceptaría una reducción salarial. Hasta el inicio de la vigente temporada, su sueldo de 5,5 millones de dólares anuales era el más costoso en la Liga MX, pero en su regreso al Racing percibiría apenas un millón de dólares (0,85M euros, aproximadamente).

Con las puertas abiertas

No es la primera vez que se habla del regreso de Canales al club con el que debutó en 2008, apenas en noviembre del pasado 2025, el director deportivo del equipo, Chema Aragón, aseguró que "si el club tiene una mínima opción, irá a muerte a por Canales".

Ahora con el centrocampista aproximándose a la agencia libre, la posibilidad de volver a casa es más latente que nunca. El propio jugador también ha señalado anteriormente que mantiene una buena relación con el club, con el que lleva hablando "mucho tiempo" sobre un posible reencuentro

Amargo adiós de México

Pese a llegar como uno de los refuerzos estrella al fútbol mexicano en verano de 2023, el equipo no logró conquistar el título de liga, perdiendo la final del Apertura 2024 ante el América. Sí ha dejado grandes momentos a lo largo 118 partidos -- su tercera mayor cantidad para un club -- , colaborando con 46 goles y 22 asistencias.

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Esta temporada ha disputado 13 de los 16 partidos del equipo, pero tras concretarse su eliminación en la carrera por la liguilla -- torneo final del fútbol mexicano -- , no participó en el duelo de este martes ante el Puebla, aunque el técnico, Nico Sánchez, se limitó a señalar que "no estaba para participar".