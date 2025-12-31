Sergiño Dest se adelanta a la Nochevieja: El ex del Barça explota 100.000 petardos en plena calle

Muchos se preparan para dar la bienvenida al 2026 y ya hace días que tiene las uvas preparadas para volver a atragantarse a las 00 horas de mañana.

Sin embargo, esta es solo una tradición que se hace en España y otros países hispanohablantes, mientras que en otros lugares del mundo optan por el ruido y la pirotecnia, como el caso del primer lugar del mundo en el que se da la bienvenida al nuevo año, Sídney.

No obstante, hay otros que no aguantan las ganas de celebrar y ya se adelantaron al evento hace algunas noches. Un buen ejemplo es el exfutbolista del FC Barcelona, Sergiño Dest, cuyos orígenes se mezclan entre Surinam, Estados Unidos y Países Bajos.

Sergino Dest ante el Atlético / EFE

El lateral, que actualmente juega en el PSV holandés, no ha podido esperar y ya ha empezado con la celebración, como dejó ver en las redes sociales.

El futbolista internacional con la selección norteamericana no se ha estado de nada: explotó ni más ni menos que 100.000 petardos en la calle, una traca que tardó más de 20 segundos en terminar y que seguramente asustó a más de un vecino.

En España existen restricciones en cuanto al uso de pirotecnia para estas fechas y es la ordenanza municipal de cada población la que indica si se puede hacer uso de petardos o no, así como las sanciones previstas en caso de incumplir la legislación.

Sergiño Dest, héroe del PSV Eindhoven en la Supercopa de Países Bajos / PSV

Dest vuelve a sonreír jugando al fútbol en su país natal después de unas temporadas complicadas en el Barça, desde donde llegó procedente del Ajax en 2020 por 21 millones de euros. Después se marchó al Milan en calidad de cedido y más tarde recaló en el PSV bajo las mismas condiciones, equipo en el que terminó quedándose a coste cero.

Allí ha recuperado su mejor versión y es un fijo en el '11' del conjunto neerlandés, al cual ha aportado un gol y cinco asistencias en liga y una más en Champions.