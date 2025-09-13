¿Quién es Sergi Ripollés, el sustituto 'temporal' de Plat en el Castellón?

Sergi Ripollés será el encargado de sustituir a Johan Plat en el banquillo del SkyFi Castalia ante la AD Ceuta este domingo (18.30 horas) y el próximo fin de semana en León ante la Cultural Deportiva. El preparador neerlandés fue expulsado ante el Córdoba y será su segundo el que dirigirá al plantel en busca de la primera victoria de la presente temporada. Pero, ¿quién es Sergi Ripollés Gil?

Nacido en Castelló el 12 de noviembre de 1995, cuenta con una amplia y longeva vinculación con el club. De hecho, tras formar parte de las categorías inferiores del Rafalafena, fue jugador de la cantera albinegra, entrenador del fútbol base (de junio de 2022 a mayo de 2022) e, incluso, ejerció de coordinador del Área de Salud de la Fundació Albinegra y como fisioterapeuta de la entidad.

En diciembre de 2022 se incorporó al cuerpo técnico del Castellón B como segundo entrenador de Alejandro Jiménez 'Jim' y con el filial orellut trabajó hasta que en febrero de este mismo año dio el salto al primer equipo para acompañar a Johan Plat.

Su llegada al primer equipo

Fue justo en el momento en el que Dick Schreuder fue destituido de su cargo y cuando Medunjanin, que ejercía de segundo hasta aquel momento, optó también por marcharse como gesto de respeto hacia el neerlandés, que era quien le había traído hasta la capital de la Plana como jugador y quien le había convencido para que le acompañara tras colgar las botas.

Así fue como llegó Ripo, como se le conoce en el mundillo futbolístico, al primer equipo y este domingo tendrá la oportunidad de dirigir al plantel en el SkyFi Castalia contra el equipo ceutí. Un nuevo doble reto el que afronta el técnico castellonense, por un lado de suplir a Plat y, por el otro, de intentar que el Castellón rompa el muro y consiga el primer triunfo del curso. Que falta hace.