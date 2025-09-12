Sergi Guilló, entrenador del Huesca: "El Málaga CF es un rival con mucho nivel ofensivo"

Sergi Guilló, entrenador del Huesca, habló también en sala de prensa antes de recibir al Málaga CF en El Alcoraz este sábado y tuvo muy buenas palabras hacia el equipo blanquiazul: "Es un rival con mucho nivel ofensivo". El técnico del equipo altoaragonés espera un gran ambiente en su estadio para el encuentro frente a los de Pellicer: "Seguro que la afición nos va a empujar".

Análisis del Málaga CF

"Con ganas de que llegue el partido. La semana de entrenamientos es buena, de saber lo que vamos a enfrentarnos. El Málaga es un rival con muchos jugadores de capaces de acelerar jugadas, con mucho nivel a nivel ofensivo, tiene muy buen trato con el balón. Tenemos que tapar a ese tipo de jugadores a nivel defensivo nuestro, el ser agresivos y hacerles notar nuestra presión, que vayan a menos y a nivel ofensivo dar un puntito más de lo que dimos la semana pasada".

Ambiente en El Alcoraz

"Esperamos una de las mejores entradas de lo que llevamos de liga. Seguro que la afición nos va a empujar y tiene un papel fundamental como ya sucedió hace dos semanas contra el Eibar. Cuando llego al Alcoraz y veo los partidos noto la ilusión en la gente. Creo que la grada de animación nos tiene más conectados. Lo del otro día en casa fue increíble y es sobre todo digno agradecer en Ceuta un viaje para el aficionado durísimo, larguísimo. Nosotros tuvimos que hacer tres noches. Imagínate ellos la paliza que se pegarían, desde aquí darle las gracias. Todo lo que me traslada la gente pues va por ahí y yo sí que noto ese cariño también. La verdad que la gente me hace notar ese cariño y bueno, es digno de agradecer".

Claves del partido

"Recuperarnos nosotros mismos, recuperar esa agresividad, esa profundidad, el no jugar solo al pie y a nivel defensivo ser más fiables, y creo que lo vamos a ser".