Sergi Guilló: «Tienen mucha dinamita arriba»
«Es un partidazo, en un campo importante y por la historia del rival. Es un equipo que está hecho para ascender. Viene en plena forma y tiene mucha dinamita», explicó Sergi Guilló, técnico de la SD Huesca: «Tenemos que hacer la defensa perfecta para dejar la puerta a cero, también tendremos nuestros momentos».
Vía: La Opinión A Coruña
