¿Será la última temporada de Yeremay en el Dépor?

En las últimas semanas, los periódicos deportivos de Portugal tenían un protagonista recurrente: Yeremay Hernández. La perla del Deportivo de La Coruña interesaba al Sporting CP y en tierras lusas daban por casi cerrada su llegada. "Varandas llama a Yeremay", "Yeremay, a 3M€ de distancia" o "5 años para Yeremay" son algunos ejemplos de titulares. Sin embargo, Yeremay sigue en Riazor, en Segunda y lejos de la Champions League. Un caso muy singular.

Por el extremo, el Dépor llegó a rechazar más de 30 millones de euros. Una cifra mareante para muchos equipos del fútbol español, y claro está, para un participante de LaLiga Hypermotion, la categoría de plata. Al jugador, además de subirle el salario, le ofrecían una experiencia única: jugar la Champions League. Pese a ello, no forzó su salida y mantuvo su palabra para intentar devolver al cuadro gallego a Primera este curso.

Yeremay celebra su gol contra el Le Havre en el Teresa Herrera / Agencias

El futbolista de Las Palmas de Gran Canaria es una de las grandes perlas del fútbol español con 22 años, pero jugará otra temporada más en Segunda. Su capacidad para regatear, encarar y generar ocasiones constantemente lo convierten en el gran líder del Deportivo. La temporada pasada marcó 15 goles y sirvió cinco pases de gol. Y esta temporada promete decidir aún más partidos.

Muchos equipos interesados

Los nervios se mantuvieron entre los deportivistas hasta el último segundo en que el mercado estuvo abierto, porque a Yeremay, pretendientes no le faltan. El Como de Cesc, el Chelsea de Maresca, la Roma, el Borussia Dortmund, y por último el Sporting CP, que no desistió cuando en Riazor dijeron que 'no'. Rechazaron hasta 30 millones fijos y otros cinco en variables.

Yeremay pelea por un balón en el partido ante el Burgos / IAGO LOPEZ / ROLLER AGENCIA

Con contrato hasta 2030 y una cláusula de 60 'kilos', el Dépor se aferró a eso para retenerlo. Y al deseo del jugador, que no presionó al club para marcharse. Evidentemente, su voluntad, que es ayudar al Dépor a volver a Primera, fue clave para esquivar el interés tan fuerte del Sporting. Una historia entre un millón. ¿Será esta su última temporada en Riazor?