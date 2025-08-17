Semana clave para colocar descartes del primer equipo del Deportivo

Sin perder de vista la contratación de dos delanteros y de ese pivote que pretendía que fuese Riki, el Deportivo utilizará la semana para avanzar en una operación salida que ya tiene prácticamente ultimada. Está acordada la cesión de Adrián Guerrero al Ourense CF, aunque el extremo ferrolano está en dinámica del Fabril. Saldrán más jugadores del filial en las próximas fechas, donde ha habido un exceso de efectivos, dado el amplio casting que se hizo entre los que eran juveniles la temporada pasada.

En el primer equipo están en la rampa de salida Diego Gómez y Denis Genreau y, posiblemente, Martín Ochoa y Eric Puerto. El ourensano tiene opciones de Primera RFEF y del extranjero. El futuro del francés es más incierto. En el caso del delantero riojano las partes valoran si comenzar la temporada en el Fabril en Segunda RFEF o salir a préstamo a un equipo en Primera RFEF tras la deficitaria experiencia de Lugo. El meta debe decidir si acepta el rol de tercer portero o sale hacia una nueva cesión a Primera RFEF. Son operaciones que deberían quedar resueltas en su mayoría en los próximos días, aunque alguna se puede dilatar hasta el cierre de mercado. El club coruñés tiene inscritos en la Liga a Genreau, Puerto y Diego Gómez y a Martín Ochoa con ficha del filial. Ninguno viajó a Granada con el primer equipo.