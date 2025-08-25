El seleccionador sub-20 sigue desde La Rosaleda a Izan Merino

El palco de La Rosaleda acostumbra a dejar a varios entrenadores que estudian de cerca al Málaga CF. Suelen pertenecer a algunos de los banquillos rivales de Segunda División. Sin embargo, la victoria contra la Real Sociedad B (1-0) trajo a Martiricos a Paco Gallardo, seleccionador nacional sub-20, para estudiar de cerca a Izan Merino ante una más que posible convocatoria para el Mundial de Chile.

Un fijo para Pellicer y Gallardo

Razones tiene porque el canterano está siendo uno de los fijos para Sergio Pellicer en ese inicio de temporada. Ya lo fue en los amistosos de verano y lo sigue siendo en estas dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, especialmente después de la grave lesión de Luismi. Es el perfil que más se parece al gaditano y cuya ausencia puede dejar un roto importante tanto tiempo como dure su periplo internacional.

Y es que Izan Merino también acostumbra a ocupar un papel imprescindible en los planes de Paco Gallardo. El seleccionador ya le convocó este verano para competir en el Europeo sub-19, donde consiguieron la medalla de plata. El malagueño no solo abrió el torneo con un gol espectacular, sino que también jugó prácticamente todo lo que pudo. A excepción del tercer partido de la fase de grupos para protegerse por una amarilla, fue uno de los fijos.

¿Siete partidos fuera?

Esa es la problemática que se le presenta al Málaga CF. El Mundial está fechado entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Sin embargo, el centrocampista podría fuera de la dinámica blanquiazul desde mucho antes, ya que la selección jugará dos amistosos el 4 y el 7 de septiembre contra Francia. Marruecos (día 28), México (1 de octubre) y Brasil (día 4) pondrán a prueba a España en una fase de grupos muy dura.

Es decir, Izan Merino podría perderse hasta siete partidos con su club si llegase a una hipotética final: Granada, Huesca, Cádiz, Burgos, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Leganés. En ninguno de ellos va a estar Luismi. Después habría que sumar un tiempo de readaptación y de reincorporación a la dinámica de Sergio Pellicer, por lo que la baja del centrocampista es bastante más larga de lo inicialmente esperado.

Así que esta es la situación con una competición internacional en el segundo mes de la temporada y que puede causar un claro perjuicio para el Málaga CF. Por lo pronto, Paco Gallardo siguió muy de cerca a Izan Merino desde La Rosaleda. Habrá que ver si cumplió con las expectativas para incluirle en la convocatoria.