SELECCIÓN ESPAÑOLA
La mala primera parte de España reabre el debate sobre la lista para el Mundial 2026
Los comentaristas aprovechan el descanso para analizar quiénes deberían estar en la convocatoria final
La selección española ha completado una primera parte muy floja, marcada por la falta de ritmo, errores en salida de balón y poca claridad ofensiva.
Aunque el partido sigue en juego y queda toda la segunda mitad por disputarse, el rendimiento mostrado en estos primeros 45 minutos ha reactivado un debate que siempre está latente: ¿quiénes serán los elegidos para el próximo Mundial?
Durante la primera parte, varios periodistas han aprovechado para profundizar en nombres propios y posibles sorpresas en la lista definitiva.
Las opciones de Mosquera
El analista de la Cadena SER fue contundente al valorar la situación del jugador del Arsenal: "Creo que es difícil que Mosquera se cuele en la lista como cuarto central. No está siendo titular en el Arsenal. Eric García y Pubill están haciendo mejor temporada y están por delante".
Una reflexión que deja claro que Mosquera parte con desventaja.
El once ideal de Roncero
Tomás Roncero, también en la SER, compartió su alineación preferida: "Mi once con todos al 100% sería: Unai Simón, Carvajal, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Nico Williams, Lamine Yamal y Oyarzabal".
Una propuesta que mezcla juventud, talento y experiencia.
Eric García, cada vez más cerca
Javi Herraez se mostró convencido de que el central del Girona estará en la lista: "Yo creo que Eric García va a estar en la lista del Mundial".
Nil Solà añadió: "Él confía en estar en el Mundial".
Y Roncero reforzó la idea: "Estará antes que Mosquera seguro".
Pubill, una candidatura que gana fuerza
Desde COPE, Rubén Martín lanzó una afirmación que ha generado debate: "Yo creo que Marc Pubill es ahora mismo titular en la selección".
Sin mencionar su rol concreto, su comentario deja claro que el jugador está en un momento de forma que podría convertirlo en una de las sorpresas de la convocatoria.
Un debate que seguirá vivo mientras el partido continúa
Con el encuentro aún en marcha y una segunda parte por disputarse, España tiene margen para mejorar su imagen. Lo que está claro es que la lista para el Mundial sigue abierta, y cada minuto, bueno o malo, puede inclinar la balanza para varios jugadores.
- El Real Madrid tiene decidido su primer fichaje de verano
- Los entrenadores coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
- Maldini lo tiene claro: 'Es el mejor mediocampista del momento
- ¿Por qué el Barça ha paralizado la continuidad de Rashford?
- Eric García señala al jugador del Barça con más carácter y liderazgo: 'Muchas veces me cabreo con él
- La portada con Rui Costa que arruinó el gran sueño de Cruyff: 'Por tu culpa no fiché por el Barça
- Víctor Muñoz: las claves de la operación
- El Benfica se abre vender a Schjelderup al Barça