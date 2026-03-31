La mala primera parte de España reabre el debate sobre la lista para el Mundial 2026

La selección española ha completado una primera parte muy floja, marcada por la falta de ritmo, errores en salida de balón y poca claridad ofensiva.

Aunque el partido sigue en juego y queda toda la segunda mitad por disputarse, el rendimiento mostrado en estos primeros 45 minutos ha reactivado un debate que siempre está latente: ¿quiénes serán los elegidos para el próximo Mundial?

Durante la primera parte, varios periodistas han aprovechado para profundizar en nombres propios y posibles sorpresas en la lista definitiva.

Las opciones de Mosquera

El analista de la Cadena SER fue contundente al valorar la situación del jugador del Arsenal: "Creo que es difícil que Mosquera se cuele en la lista como cuarto central. No está siendo titular en el Arsenal. Eric García y Pubill están haciendo mejor temporada y están por delante".

Una reflexión que deja claro que Mosquera parte con desventaja.

CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 31/03/2026.- El defensa de España Christhian Mosquera (d) pelea un balón ante el defensa de Egipto Ahmed Mohamed Aboul-Fetouh durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez / Alberto Estévez / EFE

El once ideal de Roncero

Tomás Roncero, también en la SER, compartió su alineación preferida: "Mi once con todos al 100% sería: Unai Simón, Carvajal, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Nico Williams, Lamine Yamal y Oyarzabal".

Una propuesta que mezcla juventud, talento y experiencia.

Eric García, cada vez más cerca

Javi Herraez se mostró convencido de que el central del Girona estará en la lista: "Yo creo que Eric García va a estar en la lista del Mundial".

Nil Solà añadió: "Él confía en estar en el Mundial".

Y Roncero reforzó la idea: "Estará antes que Mosquera seguro".

Eric Garcia debutó con Luis Enrique en la selección absoluta / JuanJo Martín / EFE

Pubill, una candidatura que gana fuerza

Desde COPE, Rubén Martín lanzó una afirmación que ha generado debate: "Yo creo que Marc Pubill es ahora mismo titular en la selección".

Sin mencionar su rol concreto, su comentario deja claro que el jugador está en un momento de forma que podría convertirlo en una de las sorpresas de la convocatoria.

Marc Pubill, con Simeone detrás de él. / AFP7 vía Europa Press

Un debate que seguirá vivo mientras el partido continúa

Con el encuentro aún en marcha y una segunda parte por disputarse, España tiene margen para mejorar su imagen. Lo que está claro es que la lista para el Mundial sigue abierta, y cada minuto, bueno o malo, puede inclinar la balanza para varios jugadores.