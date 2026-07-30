Segundo intento fallido en Vallecas: los técnicos de la Comunidad siguen sin poder entrar al estadio del Rayo

El conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano por el Estadio de Vallecas continúa aumentando la tensión.

Y es que por segundo día consecutivo, los técnicos encargados enviados por el Gobierno regional no tuvieron acceso al recinto para comenzar las obras urgentes de mantenimiento, después de encontrarse nuevamente con las puertas cerradas.

Los trabajadores acudieron a primera hora de la mañana a los accesos de los vestuarios con la intención de iniciar los trabajos, pero se encontraron con el bloqueo del club.

Incluso tras la llegada de un empleado del Rayo, que sí pudo entrar al estadio, los técnicos autonómicos continuaron sin autorización para acceder al interior, según informó EFE.

Una suspensión que no ha sentado para nada bien

La Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, decidió esta semana suspender la concesión administrativa del recinto al considerar que presenta importantes deficiencias que afectan a la seguridad y al mantenimiento, por lo que requiere una intervención inmediata.

Tras denunciar el primer bloqueo ante la Policía Nacional, los técnicos volvieron a presentarse este jueves, aunque la situación volvió a repetirse.

Mientras tanto, los trabajadores del Rayo Vallecano continúan realizando labores de limpieza y acondicionamiento en el interior del estadio. En redes sociales se han difundido vídeos de operarios del club limpiando las gradas, retirando residuos y supervisando distintas zonas del recinto bajo la dirección del vicepresidente José María Sardá.

Los aficionados a la merced de la situación

Esta situación ha incrementado la preocupación entre los aficionados. Uno de ellos, que acudía este jueves a renovar su abono, mostró sus dudas sobre el inicio de la temporada: "El estadio está lleno de mierda. Yo ahora mismo lo voy a renovar, no sé dónde voy a ver a mi equipo", lamentó.

"Han conseguido cargarse la cantera, el Rayo femenino, el Rayo B, la Ciudad Deportiva, y su último objetivo era este, y parece que lo va consiguiendo poco a poco. Porque yo soy del Rayo, no soy de este señor. El Rayo somos nosotros, son los 13.000 abonados, todo el barrio de Vallecas", afirmó el aficionado, que responsabilizó al presidente del club, Raúl Martín Presa, del deterioro de la entidad.

La amenaza de no poder empezar en casa

El nuevo desencuentro prolonga un conflicto que amenaza con retrasar el inicio de las obras y mantiene sin resolver el escenario en el que el Rayo disputará sus primeros partidos como local, después de confirmarse que no podrá hacerlo en Vallecas.

Desde la Comunidad de Madrid defienden que, tras la retirada de la concesión, están legitimados para ejecutar las actuaciones de emergencia necesarias para garantizar la seguridad del estadio. El club, por su parte, mantiene restringido el acceso al personal enviado por la Administración.

"El estadio es suyo"

El aficionado también respaldó la actuación del Ejecutivo regional para solucionar el deterioro del recinto y pidió una resolución rápida del conflicto, que podría obligar a miles de seguidores del Rayo Vallecano a desplazarse fuera de Vallecas para apoyar a su equipo.

"Lo que tienen que hacer es actuar contra este señor, porque está desobedeciendo unas órdenes. La decisión de la Comunidad de Madrid me parece acertada; el estadio es suyo y debe asumir la responsabilidad de ponerlo en condiciones. También debería impedir que esta persona siga entrando en Vallecas. Cuanto antes se resuelva, mejor", señaló.

El pulso entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano continúa abierto y sin una solución inmediata. La falta de acuerdo mantiene en el aire el futuro del Estadio de Vallecas y aumenta la preocupación de una afición que espera recuperar cuanto antes la normalidad para seguir acompañando a su equipo en casa.