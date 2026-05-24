Zaragoza, Huesca y Cultural Leonesa bajan a Primera Federación

El fútbol español vivió una jornada de máxima tensión en LaLiga Hypermotion con un desenlace dramático para tres históricos del fútbol nacional. Real Zaragoza, SD Huesca y Cultural y Deportiva Leonesa certificaron su descenso a Primera Federación tras una combinación de resultados que deja a los tres clubes fuera del fútbol profesional en la próxima temporada.

El Real Zaragoza no pudo evitar una caída que se venía anticipando en las últimas semanas. El empate ante la UD Las Palmas terminó por sellar un destino que parecía cada vez más cercano, en una temporada marcada por la inestabilidad institucional, los cambios constantes en el banquillo y una preocupante falta de gol que ha lastrado su rendimiento competitivo. El conjunto aragonés, uno de los clubes con más historia del fútbol español, dice adiós a 77 años de presencia en el fútbol profesional, un golpe de enorme dimensión deportiva y económica.

En el caso de la SD Huesca, la derrota ante el CD Castellón en El Alcoraz resultó definitiva. El tanto encajado en la segunda mitad dejó sin margen de reacción a un equipo que había llegado a las últimas jornadas con la permanencia en el alambre. La falta de eficacia en ataque ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de los oscenses durante todo el curso, incapaces de transformar en puntos sus fases de dominio y ocasiones claras en partidos decisivos.

Más doloroso si cabe ha sido el desenlace para la Cultural y Deportiva Leonesa, que pese a sus esfuerzos en el tramo final del campeonato no ha logrado revertir una dinámica negativa que le ha acompañado durante buena parte del curso. El conjunto leonés, que había logrado regresar a Segunda División recientemente tras una etapa de reconstrucción en Primera Federación, no ha podido consolidarse en la categoría y regresa al tercer escalón del fútbol nacional tras una temporada de sufrimiento continuo.

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La combinación de estos resultados confirma una de las jornadas más duras para el fútbol de Castilla y León y Aragón en los últimos años, con tres proyectos históricos que deberán ahora afrontar una profunda reestructuración deportiva e institucional. El impacto del descenso abre un nuevo escenario para los tres clubes, obligados a reconstruirse desde una categoría exigente y con un alto nivel de competencia como es la Primera Federación.