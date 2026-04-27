El Zaragoza estalla ahora contra los árbitros: "Condicionaron directamente el resultado"

El derbi aragonés sigue generando consecuencias y el Real Zaragoza ha decidido alzar la voz de forma contundente. Tras un final de partido marcado por la tangana entre ambos equipos, el club maño ha emitido un comunicado oficial en el que carga contra la actuación arbitral en El Alcoraz y denuncia un trato perjudicial que, según defienden, se repite a lo largo de toda la temporada.

Lejos de centrarse en lo ocurrido con Esteban Andrada -protagonista de la acción más polémica tras propinar un puñetazo a Jorge Pulido-, el Zaragoza ha querido poner el foco en el colegiado Arcediano Monescillo. En el comunicado, la entidad muestra su "absoluta disconformidad" con el arbitraje, señalando especialmente "el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas", un aspecto que, a su juicio, "condicionó clara y directamente el resultado".

El club aragonés no elude lo sucedido en los instantes finales del encuentro y recuerda que condenó de inmediato las imágenes que "manchan la imagen del Real Zaragoza", subrayando que se trata de comportamientos que "no se deberían haber producido nunca". Sin embargo, insiste en separar esos hechos de una problemática mayor: la acumulación de decisiones arbitrales que consideran perjudiciales.

"Son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral", señala el comunicado, recordando que estas quejas han sido trasladadas previamente a los órganos competentes. Aun así, el cuadro 'blanquillo' reconoce que ni estas circunstancias ni la situación deportiva justifican la agresión de Andrada ni el complicado momento que atraviesa el equipo.

Y es que el contexto no puede ser más delicado. A falta de cinco jornadas para el final, el Zaragoza es penúltimo con 35 puntos, a tres de la permanencia -que podrían ser seis dependiendo de lo que haga el Cádiz-, y ha visto cómo el Huesca le supera en la clasificación tras el último enfrentamiento.

Por ello, desde la entidad 'maña' lanzan un mensaje claro de cara al tramo decisivo del curso: exigen que "la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad", apelando al "prestigio de la competición" y al respeto hacia su afición en un momento en el que hay tanto en juego.