Yeremay sufre una pequeña lesión en el aductor

El internacional sub-21 Yeremay Hernández, que no podrá este fin de semana contra el filial de la Real Sociedad por sanción, sufre una “pequeña lesión” en el aductor, reveló este viernes el técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo.

“Con la sanción de esta semana, podemos aprovechar para que tenga más descanso y cuidarlo un poco más. Esperemos que sea lo menos posible. Sabemos la importancia de Yeremay en el equipo. Es una lesión pequeña, no es demasiado grave, así que vamos a ver su evolución”, explicó en rueda de prensa.

El técnico blanquiazul desveló que el extremo canario viene arrastrando esas molestias “durante todo el año”, por eso descartó que sea un tema de “gestión” de cargas.

Son jugadores con los que tenemos que competir al límite, al máximo nivel. Cualquier jugador está expuesto a caer lesionado porque tenemos que ir en ese pico de exigencia siempre. Le estamos demandando muchísimas cosas y ha evolucionado muchísimo en el aspecto ofensivo y, especialmente, defensivo. Que se recupere lo antes posible porque lo vamos a necesitar”, manifestó.

En este sentido, Antonio Hidalgo dejó en el aire la posibilidad de que Yeremay pueda reaparecer en el siguiente compromiso liguero en Riazor, el domingo 8 de marzo contra el Granada.

“Veremos si puede llegar. Vamos a ver cómo es la evolución, aunque entendemos que no es muchas cosas. Intentaremos que esté lo antes posible para rendir a ese máximo nivel”, explicó el preparador deportivista, para quien no será fácil reemplazar al “estandarte” del equipo.

Noticias relacionadas

“No voy a descubrir ahora a Yeremay. Entendemos que el jugador que salga en su posición está capacitado para seguir dando el nivel u otra versión por características diferentes. A partir de ahí, elegiremos la mejor opción”, sentenció.