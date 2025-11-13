Vuelven a la carga por Yeremay: 40 millones por la 'perla' que sueña con Barça y Madrid

Yeremay Hernández sigue siendo uno de los grandes nombres del fútbol español pese a jugar en Segunda División con el Deportivo de La Coruña. El delantero canario vuelve a rendir a un sobresaliente nivel en las filas del equipo gallego, donde esta temporada ha disputado 13 partidos con unos registros de cuatro goles y dos asistencias.

A sus 22 años, es una de las grandes perlas del fútbol europeo y su rendimiento despierta el interés de grandes clubes de Europa desde hace tiempo. Ya fue un auténtico 'milagro' que Yeremay no saliera el pasado verano teniendo en cuenta el aluvión de ofertas que llegaron para hacerse con sus servicios. Pero club y jugador se decantaron por seguir unidos.

Uno de los equipos que más se interesó por su fichaje en verano fue el Sporting de Portugal, que llegó a ofrecer 25 millones de euros fijos más 5 en variables. Y no ha cambiado de idea respecto al extremo de Las Palmas de Gran Canaria. Según apunta el diario 'Record', el club de Lisboa volverá a la carga por Yeremay en el próximo mercado de invierno.

De acuerdo con la información del medio citado, el Sporting de Portugal sigue teniendo a Yeremay en la lista de objetivos y, aunque todavía queda más de un mes para la ventana de fichajes invernal, ya están pensando en incorporar a Yeremay. Los máximos dirigentes del equipo portugués quieren afrontar la incorporación del extremo español cuanto antes, sobre todo por la enorme competencia que pueden tener.

Yeremay ante dos rivales / Fernando Fernández

No obstante, el club lisboeta no quiere que su llegada se convierta en un nuevo 'culebrón'. Para ello, todo apunta a que el Sporting de Portugal hará un esfuerzo para acercarse a la cláusula de salida del jugador, que en estos momentos es cercana a los 40 millones de euros. Yeremay es la prioridad del equipo luso, pero sacarlo del Deportivo no será una tarea sencilla.

"Sería un sueño jugar en el Barça o el Madrid"

Pese a esta información, Yeremay parece tener la cabeza en el Dépor. Hace apenas unos días, en declaraciones a la 'SER', el propio futbolista señaló que "tuve ofertas de varios equipos y decidí quedarme en el Dépor porque para mí era lo mejor". "Tengo el sueño y el objetivo de ascender a Primera y ayudar al equipo que me ayudó a mí a llegar al fútbol profesional. Son decisiones que se toman... Y yo elegí al Dépor", agregó.

Preguntado por una hipotética salida, el canario admitió que su sueño es jugar en los grandes equipos del fútbol español: "A mí me gusta mucho la liga española, nuestra liga. Me gustan los equipos grandes, el Barça o el Madrid, son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día poder jugar en alguno de esos dos equipos. Pero por ahora el sueño que tengo es jugar con el Dépor".