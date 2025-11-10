¿Cuándo se volverá a jugar el Ceuta - Almería de LaLiga Hypermotion?

Triste noticia este fin de semana en la Segunda División española. El partido entre la AD Ceuta y el UD Almería de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion quedó suspendido en el descanso tras que se confirmara el fallecimiento de un espectador caballa presente en las gradas del estadio Alfonso Murube.

En el minuto 17, el partido se detuvo para atender a un hombre de 73 años. Los servicios médicos presentes le realizaron un masaje cardiovascular y la interrupción del juego se alargó casi diez minutos. El espectador fue retirado en camilla y trasladado al hospital, aunque desgraciadamente murió en el trayecto.

Al descanso, ambos equipos se reunieron con el colectivo arbitral, y decidieron de mutuo acuerdo no reanudar el partido, quedando así suspendido.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz", escribió el Ceuta a través de sus redes sociales. El Almería también mostró sus condolencias con un comunicado muy similar.

¿Cuándo se podrá volver a jugar el partido?

Aunque en estas situaciones el interés deportivo pase a un segundo plano, la segunda parte del Ceuta - Almería tendrá que reanudarse en una fecha aún por determinar, según informó LaLiga.

"Ahora los dos clubes tratan de ponerse de acuerdo en una fecha, y de no haber consenso entre las partes será el comité de competición de la Federación Española de fútbol la que decida. En la zona de vestuarios del Alfonso Murube ambas partes trataban de fijar un día y hora concreta para reflejarla en el acta arbitral", dice el comunicado del Almería.

Por ahora, parece que el miércoles 26 de noviembre es la fecha más viable para que se jueguen esos 45 minutos restantes del partido que estaba con un resultado de 1 a 1. El Ceuta se había adelantado en el marcador en el minuto 3, pero los andaluces reaccionaron tras el parón por la emergencia médica con un lanzamiento de falta de Embarba.