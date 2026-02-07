Lo nunca visto: golazo, gol en propia... y expulsión en el descuento

El fútbol nunca dejará de sorprendernos. Las estadísticas nos muestran que, por mucho que creas que algo es imposible, puede acabar siendo posible. El último ejemplo de ello lo protagoniza Jawad El-Yamiq, futbolista del Real Zaragoza que vivió un redebut un tanto curioso.

Real Zaragoza y Eibar firmaron tablas (1-1) en un Ibercaja Estadio que no conoce el triunfo desde hace más de dos meses. El conjunto que dirige Rubén Sellés es el decimoprimer clasificado de LaLiga Hypermotion con 23 puntos en el casillero, cinco menos que un Real Sociedad B que marca la permanencia con 28.

Los blanquillos se pusieron por delante en el marcador por medio del central marroquí, que vivía su reestreno con el conjunto maño tras su paso por el Al-Najma saudí. Un testarazo suyo en la salida del córner, tras saltar por encima de los defensores y fusilar la meta de Magunagoitia, desató la euforia en el Ibercaja Estadio.

Lo que seguramente no esperaba - ni él ni ninguno de los presentes - es que su reedebut terminaría siendo histórico. Y no por ese tanto precisamente. Ya en la segunda mitad, en el minuto 54 para ser exactos, volvió a marcar... pero en propia puerta. En su intento de despejar un centro al área de Cubero, tuvo la mala fortuna de introducir el balón en su propia meta.

Nos tenía algo reservado para el final. Ya en el descuento, fue objeto de falta por agarrón de Aleix Garrido, pero se revolvió y le soltó el brazo. Le impactó en el rostro y el colegiado no dudó en mostrarle la roja. El Yamiq se convirtió, así, en el primer futbolista de la historia de LaLiga - Primera o Segunda División - en marcar un gol, anotarse otro en propia y ser expulsado.